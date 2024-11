Dans son clash avec Kendrick Lamar, Drake se retourne contre sa maison de disques UMG et engage une double procédure en justice

Le conflit qui oppose depuis des mois le rappeur canadien Drake au rappeur américain Kendrick Lamar n'en restera pas aux invectives par chansons interposées. Drake a décidé de lancer en début de semaine, lundi 25 et mardi 26 novembre, deux procédures distinctes en justice, non pas contre Lamar directement, mais contre la maison de disque Universal Music, chez qui les deux rappeurs rivaux sont sous contrat.

En cause, le "diss track" (une chanson qui attaque verbalement un rival, exercice courant dans le rap) Not Like Us de Kendrick Lamar sorti en mai dernier, dans lequel le rappeur californien accuse Drake d'avoir un faible pour les très jeunes filles et le traite de "pédophile certifié", de prédateur, et de quelqu'un dont le nom devrait être inscrit au registre de la surveillance de quartier.

Le morceau, qui dépasse les 900 millions d'écoutes sur Spotify, est devenu l'un des plus écoutés de Lamar et a reçu plusieurs nominations aux prochains Grammy Awards, dont celle de la meilleure chanson de l'année.

Une première procédure ouverte à New York

Une première procédure - non pas une plainte proprement dite, mais une "plainte pré-contentieuse" - datée du lundi 25 novembre, a été lancée devant un tribunal de New York. Drake y accuse Universal Music Group (UMG) d'avoir fait payer des droits de diffusion moindres à Spotify à condition que la plateforme de streaming recommande Not Like Us massivement à ses abonnés.

Selon un document judiciaire, Drake accuse aussi UMG d'avoir eu recours à des bots (automates informatiques) pour gonfler artificiellement le nombre d'écoutes de ce morceau, et à des influenceurs payés pour promouvoir la chanson sur les réseaux sociaux. Il avance également que UMG aurait payé Apple pour que l'assistant vocal Siri détourne les auditeurs de la chanson de Drake Certified Lover Boy vers la chanson Not Like Us de Kendrick Lamar.

"UMG ne s’est pas appuyée sur le hasard, ni même sur des pratiques commerciales courantes", écrivent les avocats de la société de Drake, Frozen Moment LLC. "Elle a plutôt lancé une campagne visant à manipuler et saturer les services de streaming et les ondes." "L'idée qu'UMG ferait quoi que ce soit pour nuire à l'un de ses artistes est choquante et fausse (...) les fans choisissent la musique qu'ils veulent écouter", a réagi un porte-parole d'UMG.

Une seconde procédure déposée au Texas

Dans la seconde procédure, révélée mardi 26 novembre par le site spécialisé Billboard, et déposée devant un tribunal texan, Drake accuse UMG de diffamation. Ses avocats estiment qu'UMG "aurait pu refuser de sortir ou distribuer la chanson (Not Like Us) ou exiger que les propos offensants soient édités et/ou supprimés", mais "elle a choisi de faire le contraire". Tout ceci dans le but de générer le buzz et de "maximiser les profits", selon eux.

Auréolé d'un prestigieux prix Pulitzer, Kendrick Lamar a sorti un album surprise vendredi 22, GNX. Il a aussi été choisi pour prendre les rênes du concert de la mi-temps du prochain Super Bowl, la finale du championnat de football américain, en février 2025.