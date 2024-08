Comment le rappeur Snoop Dogg donne du swag aux Jeux de Paris 2024

Figure populaire du hip-hop, Snoop Dogg est l'un de ceux qui donnent une saveur particulière aux Olympiades de Paris. NBC, diffuseur officiel aux États-Unis, a choisi l'artiste pour commenter l'événement sportif afin de stimuler ses audiences. Mais c'est l'ensemble des Jeux qui profitent de ses talents de showman. Il capitalise sur sa coolitude et fait le show depuis l'annonce de sa participation aux JO.

Le choix de Snoop Dogg avait étonné, mais la star du rap a une petite expérience du commentaire sportif et des Jeux qu'il a fait vivre de façon décalée avec l'humoriste Kevin Hart sur NBC en 2020. Le média américain a donc vu juste : en comparaison des années précédentes, les spectateurs sont plus nombreux devant leurs écrans pour suivre les épreuves de Paris 2024.

"Ambassadeur du bonheur"

"Nous avons été agréablement surpris par sa popularité, mais il ne faut jamais sous-estimer Snoop Dogg", a déclaré Molly Solomon, productrice exécutive des Jeux olympiques pour NBC, rapporte la chaîne américaine CNBC (lien en anglais). Elle a souligné son "merveilleux mélange d'audace et de positivité, ainsi que son charisme". En résumé, selon Molly Solomon, Snoop Dogg est un "ambassadeur du bonheur". Et Paris s'en rend bien compte.

Depuis le début de l'année 2024, où son job estival est devenu officiel, il ne fait pas mystère de sa capacité à faire monter la sauce. Dès le 1er janvier sur ses réseaux sociaux, il nous souhaitait la bonne année en donnant rendez-vous pour l'été. Le tout accompagné de la bande-annonce de sa future émission, un miniclip où il danse avec en toile de fond la tour Eiffel.

New year mood. Paris 2024 Olympics. C u this summer 👊🏿🇫🇷🍾 pic.twitter.com/vWUXIPdMVZ — Snoop Dogg (@SnoopDogg) January 1, 2024

Avec beaucoup d'humour, Snoop Dogg a continué à nourrir l'attente avec ses cours de français dispensés... par sa petite-fille Cordoba dans un décor rose bonbon. Cordoba que l'on a retrouvée à Paris sur un cliché où le rappeur lace ses chaussures en affirmant ne pas oublier ses obligations de grand-père pendant les Jeux.

Le chanteur américain a aussi partagé ses drôles de leçons d'étiquette dans l'émission de la comédienne et animatrice américaine Jennifer Hudson, aperçue également dans la capitale au début des JO. Tout au long de ces derniers mois, le rappeur et entrepreneur a aussi promu sa ligne de vêtements aux couleurs de NBC et de l'olympisme.

Paris @NBCOlympics is only a few months away yall!! 🇫🇷 So I called my granddaughter Cordoba to help me learn a few words ✏️ 💜 pic.twitter.com/GfWY2biwys — Snoop Dogg (@SnoopDogg) April 22, 2024

Enfin, à Paris, Snoop Dogg se signale dès son arrivée : il prend la pose devant l'hôtel de ville. Le cliché est accompagné d'un mot-dièse pour suivre ses pérégrinations sportives : #FollowTheDog. Tout un programme.

Peu avant l'ouverture des JO, un événement vient étoffer la campagne de communication réussie de la star américaine : l'annonce de sa participation au dernier relais de la flamme à Saint-Denis le 26 juillet. Dans un récent entretien accordé à NBC, il soulignait sa fierté d'avoir participé à l'événement en étant, pendant quelques minutes, "le visage et la voix de la paix".

Un sentiment déjà exprimé, avec une certaine émotion, sur la toile où il a déclaré avoir fait "quelque chose aujourd'hui" en postant un cliché de lui avec la torche olympique.

Snoop s'essaie à toutes les disciplines

Avec les athlètes américains de la "Team USA", l'équipe américaine, Snoop Dogg est très vite rentré dans le vif du sujet en essayant tout.

Cours d'escrime, de judo ou encore de natation avec l'homme aux 28 médailles olympiques, Michael Phelps, dont l'entraîneur Bob Bowman est aussi celui de la nouvelle étoile de la natation française, Léon Marchand. Le chanteur s'est rendu à Lille avec l'équipe américaine de basket-ball et sa star LeBron James.

Supporter numéro 1 des athlètes américains, le rappeur est omniprésent. Dans les gradins du beach-volley, avec une superbe vue sur la tour Eiffel, ou encore dans le public avec les nombreuses stars, le 28 juillet, pour assister aux prouesses de Simone Biles.

Avec ses coéquipières, la gymnaste américaine le repère. C'est alors le début d'une chorégraphie à distance entre les athlètes américaines et le rappeur. Les images de cette danse improvisée sont devenues virales.

Dans son rôle de commentateur, l'artiste ne passe pas non plus inaperçu. Les analyses décalées, mais pertinentes, de Snoop Dogg lors des épreuves de badminton ou sur le rugby à 7, notamment sur les déplacements du Français Antoine Dupont assimilé à un joueur de football américain, retiennent l'attention.

Ses talents d'ambianceur valent au rappeur d'attirer encore un nouveau public. L'artiste a repris sur son compte X un tweet qui l'a fait beaucoup rire. Le message de l'internaute soulignait combien sa mère appréciait de le suivre durant les Jeux. L'auteur du tweet, Josh, affirme avoir alors rappelé à sa mère qu'elle l'avait grondé pour avoir acheté un CD de Snoop Dogg.

Thanks Josh mom 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤷🏿‍♂️🎶🇺🇸🎤🛑😭👍🏿 https://t.co/3G9wSWFlCY — Snoop Dogg (@SnoopDogg) August 4, 2024

Le 3 août dernier, c'est sa panoplie de parfait cavalier qui lui a valu un post sur le compte officiel des JO sur X, accompagné de deux mots : "Snoop Horse". Et pour cause, les organisateurs des JO connaissent l'intérêt de Snoop Dogg pour le dressage et pour un cheval en particulier.

Depuis Tokyo, le rappeur est fan de Suppenkasper, alias "Mopsie", le cheval du champion olympique américain Steffen Peters en dépit du fait que les chevaux effraient le chanteur. Contrairement à l'écrivaine américaine Martha Stewart, son amie. L'autrice les adore, raison pour laquelle il lui a demandé de l'accompagner pour la compétition de dressage. Un mot qu'il s'est d'ailleurs exercé à prononcer en français.

Rencontrer son équidé préféré est une perspective qui réjouit Snoop Dogg depuis l'annonce de sa collaboration avec NBC. Il avait confié dans l'émission du présentateur américain Jimmy Fallon qu'il aimait voir Mopsi "danser" et appréciait son "crip-walk" (forme de danse hip-hop à l'histoire mouvementée).

Une bonne recrue pour le tourisme français

Au château de Versailles, qui a accueilli les épreuves équestres, ou devant La Joconde au Louvre, le rappeur fait même figure de recrue idéale pour l'Office de tourisme pour promouvoir le patrimoine culturel de la capitale française et de ses environs. Cet amoureux de Paris pose avec la tour Eiffel dès qu'il peut.

Snoop Dogg se laisse même initier à la "French cuisine" par l'autrice de livres culinaires Martha Stewart. Dans l'extrait posté sur les réseaux sociaux, on peut constater que les escargots de Bourgogne ne l'ont pas conquis. Les lardons ont davantage la cote avec le rappeur toujours aussi franc du collier quand il s'agit de donner son avis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par snoopdogg (@snoopdogg)

"Ils ont investi dans le fait que je sois moi", résumait Snoop Dog dans les colonnes du journal américain The New York Times. Un investissement qui fait l'unanimité au point qu'ils sont nombreux à s'intéresser désormais à son cachet de consultant iconoclaste. Le rappeur, lui, s'amuse. D'autant qu'enfant, il regardait les JO et n'aurait "jamais" imaginé, confiait-il à NBC, vivre une telle expérience, y compris "dans ses rêves les plus fous".