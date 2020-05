Booba publie une playlist d'une cinquantaine de titres et l'inédit "Jauné" avec le rappeur Zed

Booba se fait curateur en publiant une playlist dans laquelle il adoube jeunes pousses et valeurs sûres, et propose en guise de cadeau de bienvenue un inédit en duo avec le rappeur Zed.

Le rappeur Booba l'avait promis dans un teasing surprise lundi : il a publié à minuit dans la nuit de lundi à mardi un inédit baptisé Jauné en compagnie du rappeur de Sevran Zed du groupe 13 Block. "Gros joint d'ne-jau dans la suite, l'alarme s'est déclenchée / Mon salut jamais dans la fuite, pour m'éteindre faut m'débrancher / J'aime le parfum qu'elle met tout le temps, j'aime son déhanché / J'vais créer une appli pour la niquer, j'vais l'auto-financer", chante (oui, chante) Booba dans le refrain.



Dans Jauné, le "Duc de Boulogne" fait brièvement allusion au confinement ainsi qu'à la suppression fin janvier de son compte Instagram (pour non respect des règles) : "J'suis confiné comme à Nanterre, comme à ry-fleu, comme un ti-peu / Ils m'ont sauté mon IG, zebi, ya l'oiseau bleu / J'avais cinq millions d'followers, c'était ma vie d'avant / Toi t'es célibataire, j'suis single de diamant."









Une playlist présentant la jeune garde du rap

Le titre Jauné a été laché en guise de bonus à la playlist que le poids lourd du rap français a dévoilé au même moment sur toutes les plateformes musicales. Une playlist dans laquelle il met en avant, avec l'aide de son DJ Medimed, la nouvelle génération de rappeurs au milieu de valeurs sûres. Une façon de jouer les curateurs et de confirmer son statut d'icône et de "passeur" dans un milieu du rap français connu pour son individualisme forcené et ses clash, auxquels il est régulièrement mêlé.



On trouve dans cette première sélection d'une cinquantaine de titres des proches de Booba comme Dosseh, Maes ou Bramsito, mais aussi Vald, Hornet La Frappe et Damso, avec lequel il s'était pourtant clashé sur les réseaux.



"Cette playlist sera réactualisée selon les sorties, on y jouera du connu du pas connu, on passera même des p’tits fdp (fils de pute ndlr) de temps en temps", a promis Booba sur son compte Instagram.









La playlist s'intitule Validé, mais n'a pas de rapport avec la série

La playlist s'intitule Validé, mais il ne faut pas y voir une référence à la série sur le rap français de Franck Gastambide diffusée sur Canal+, dans lequel Booba a inspiré un personnage qu'il n'apprécie pas. "On ne risque pas de m'y voir. C'est encore une fois de la récup de bobo en manque de sensations fortes", a-t-il raillé sur Instagram. D'ailleurs, pour rappel, Validée est un titre de Booba sorti en 2015.