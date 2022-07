Benjamin Biolay, Camélia Jordana, Laylow : la Fête de l’Humanité débarque en Essonne avec un programme musical ambitieux

Les 9, 10 et 11 septembre, la "Fête de l’Huma" pose ses valises dans un nouveau lieu, à la Base 217, une ex-base aérienne. Et entraîne avec elle une cinquantaine d’artistes, reflets d’une programmation soucieuse de mélanger les genres musicaux.

La Fête de l'Humanité déménage. À la rentrée, le traditionnel rendez-vous musical et politique des gauches quitte la Seine-Saint-Denis pour une ancienne base aérienne de l'Essonne. Après 22 ans passés à La Courneuve, ce mythique rendez-vous francilien lancé en 1930 par Marcel Cachin - alors directeur du journal de gauche l'Humanité - s'est vue contraint de quitter son mythique terrain de jeu qui accueillera le village des médias des Jeux olympiques de 2024.

Selon l'organisation, il aura fallu deux années de recherches pour trouver un lieu capable et désireux d'abriter une telle manifestation. Ce sera donc à la Base 217, entre Brétigny-sur-Orge et Le Plessis-Pâté (Essonne).

Une programmation éclectique

Pour cette 87e édition, près de 45 artistes ont suivi le déplacement de la "Fête de l’Huma" et poseront leurs micros les 9, 10 et 11 septembre sur les différentes scènes musicales de l’évènement. Alléchante, la programmation se distingue par son éclectisme. De grands noms de la chanson française, comme le duo père-fils Jacques et Thomas Dutronc, Benjamin Biolay ou encore Camélia Jordana côtoieront des rappeurs confirmés, comme Laylow ou les membres du groupe Sexion d’Assaut, ainsi que de jeunes artistes prometteurs comme Zamdane.

Pour les amateurs de musiques électroniques, deux soirées baptisées "Humacumba" le 9 et 10 septembre, accueilleront le DJ Kiddy Smile, grand représentant de la culture voguing, et des sets d’artistes membres du collectif électro Pardonnez-nous. De quoi danser jusqu’au bout de la nuit.

Un hommage à la paix

Gauvain Sers, Selah Sue, Christophe Maé et Danakil font également partie des têtes d’affiche de la Fête, cherchant à satisfaire un large public. 270 000 visiteurs sont attendus début septembre. Une baisse de fréquentation (l’évènement accueillait jusqu’ici 500 000 visiteurs en moyenne chaque année) justifiée selon l'organisation par "le changement et l'éloignement" du lieu, situé à environ 35 km de Paris, ainsi que par une reprise post-pandémie difficile pour les festivals.

Ces trois jours de festivités seront aussi l'occasion de célébrer la paix. À noter, sur l'affiche de l'événement : une colombe. Non sans écho à la guerre qui fait rage en Ukraine depuis février.

Découvrez l’affiche de l’édition 2022 !

Pour cette édition si particulière, marquée par le déménagement sur la Base 217, nous souhaitions une affiche fédératrice, qui puisse porter haut et fort toutes les couleurs de cette Fête de l’Humanité inédite. pic.twitter.com/MjDZQjfFrI — Fête de l'Humanité (@FetedelHumanite) May 11, 2022

Cette 87e édition devrait enfin être l’occasion d’un débat commun entre les différentes forces politiques de la Nupes (LFI, EELV, PS, PCF, Générations).