Queen en concert au Global Citizen Festival, pour lutter contre la pauvreté

Queen et Adam Lambert seront l'une des têtes d'affiche du festival new-yorkais le 28 septembre prochain.

Le légendaire groupe Queen et le chanteur Adam Lambert, qui a succédé à Paul Rodgers et Freddie Mercury, sont à l'affiche du festival Global Citizen de New York en septembre prochain.

Le festival se déroulera à Central Park le 28 septembre, au moment où se tient l'asssemblée générale des Nations Unies. Depuis 2012, cet événement musical rassemble artistes et public dans la lutte contre la pauvreté. Les billets sont distribués gratuitement pour ceux qui promettent de se mobiliser pour cette cause.

Pharell, Alicia Keys à l'affiche, Rami Malek en guest star

"Les mesures et les progrès que nous faisons cette année, et jusqu'en 2020, détermineront notre capacité à éradiquer ou non l'extrême pauvreté d'ici 2030. Et l'échec n'est pas une option", a déclaré Hugh Evans, cofondateur de Global Citizen.

Le groupe Queen partagera l'affiche avec d'autres artistes de renom tels que Pharell Williams, Alicia Keys, OneRepublic ou Carole King.

Le festival sera présenté par le couple d'acteurs Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness. D'autres célébrités auront l'occasion d'intervenir, comme Forest Whitaker ou encore Rami Malek, qui interprétait Freddie Mercury dans le biopic Bohemian Rhapsody.