Que se prépare-t-il entre l'astronaute Thomas Pesquet et le groupe Coldplay ? Un mystère bien gardé qui précède la sortie du single "Higher Power"

"Signal trouvé. Communication extraterrestre établie" a posté le groupe Coldplay sur ses réseaux sociaux le 5 mai. Avec cette mystérieuse déclaration, un seul indice : la voix très lointaine de l'astronaute normand Thomas Pesquet en fond sonore... Pourtant, une réponse à cet appel n'a pas tardé : "Bien reçu Coldplay, nous avons récupéré le signal. En attente..." publie à son tour l'Agence spatiale européenne.. Quel jeu les musiciens britanniques sont-ils en train de jouer ?

Ah copy that, @coldplay, we have acquisition of signal. Standing by...️ https://t.co/fuudTgSD1J