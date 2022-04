Printemps de Bourges : Dutronc père et fils ensemble sur scène pour le concert d’ouverture de l'édition 2022

Il y avait comme un air de soirée en famille, mardi 19 avril, pour l'ouverture de la 46e édition du Printemps de Bourges, qui a vu Jacques et Thomas Dutronc lancer pour de bon cette édition du renouveau, à coup de tubes et avec beaucoup d'émotion. Deux hommes visiblement émus d'entamer une grande tournée ensemble sur scène, entraînant avec eux des festivaliers conquis d'avance.

Des arrangements plus rock

Avec une grande majorité de titres de son père, Thomas Dutronc se met au service d'un répertoire unique et impressionnant et a beaucoup travaillé sur les arrangements, plus rock... Il assume totalement cette position : "C'est un immense bonheur d'être avec mon père, explique-t-il. J'ai tellement d'amour pour lui et de tendresse ! Il y a tellement de choses, aussi, qu'on ne se dit pas... Parfois, il n'est pas non plus toujours simple, mais je l'aime profondément." "C'est dommage qu'il n'ait pas une caméra, parce qu'après tout ce long discours, je ne peux que l'embrasser", répond en souriant le père.

Evidemment, la complicité est flagrante : père et fils s'amusent et se complètent, la voix de Jacques, 78 ans, est impressionnante de justesse. Les spectateurs sont plongés en pleine réunion de famille. "Le voir chanter avec son fils, c'est exceptionnel, s'exclame, ravi, un spectateur. Et ça me fait même penser à moi : si je pouvais moi aussi faire des choses comme ça avec le mien..."

Le début d’une grande tournée

Mardi soir, le Printemps de Bourges n'était que la quatrième étape d'une grande tournée des festivals puis des grandes salles à la rentrée. Les Dutronc seront cet été de passage aux Nuits de Fourvière, à Musilac, dans les Arènes de Nîmes ou aux Francofolies de La Rochelle. Leur grande tournée passera notamment, ensuite, par l'Accor Arena de Paris le 21 novembre.