Le Champ-de-Mars a accueilli une nouvelle fois le Concert de Paris à l'occasion de la Fête nationale. Une soirée qui s'est déroulée au pied de la Tour Eiffel et sur France 2.

Pour clôturer la Fête nationale 2021, l’Orchestre National de France, la Maîtrise et le Choeur de Radio France ont offert un grand concert symphonique inédit ce mercredi 14 juillet 2021 à 21h15 au Champ-de-Mars à Paris, au pied de la Tour Eiffel.

L'an dernier, en raison du contexte sanitaire, le concert s'était déroulé sans public. Mais cette année, les musiciens et orchestre ont été à nouveau réunis sur scène, sous la direction de la pianiste et cheffe d'orchestre australienne Simone Young.

L'accès au Champ-de-Mars était libre et sans réservation mais sur présentation d'un pass sanitaire.

Une programmation sous le signe de la "liberté"

Suite au succès rencontré ces précédentes années, le Concert de Paris du 14 juillet a une nouvelle fois été orchestré par l’Orchestre national de France, le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France. Cette année, les musiciens ont été accompagnés par la soprano sud-africaine Pretty Yende, la mezzo Clémentine Margarine ou encore le ténor Piotr Beczała.

Egalement présents le musicien Ibrahim Maalouf, le violoniste Renaud Capuçon ainsi que son frère, le violoncelliste Gautier Capuçon qui clôturera la soirée à l'issue du feu d'artifice dans la ville de Paris. Ces plus grands solistes internationaux se produiront autour du thème de la liberté, avant d’entonner la Marseillaise.

Diffusion sur France 2

Organisé une nouvelle fois par Radio France, France Télévisions et la Ville de Paris, ce grand concert en direct a été présenté par Stéphane Bern sur France 2 dès 21h15. Le show retransmis en simultané sur les antennes de plus de dix pays, fait de ce concert l'un des plus grands événements de musique classique.

En 2019, le Concert de Paris avait battu un record d’audience, pour un concert de musique classique, à la télévision française, avec plus de 3 millions de téléspectateurs.

Le Concert de Paris a été suivi du traditionnel feu d'artifice tiré depuis la Tour Eiffel à 23h.