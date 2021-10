Rompant la torpeur dominicale, Julien Doré et Eddy de Pretto ont publié dimanche soir un joli duo, Larme Fatale, dans lequel les deux chanteurs enlacent leurs voix sur un piano mélancolique. Une chanson dépouillée dont on peine à comprendre le sens bien qu'elle semble évoquer en filigrane les longs mois de pandémie des deux dernières années.

"Oh oh, elle est pas belle la vie..."

"J'ai la larme fatale mais j'ai rien oublié, tu sais ? Tout est incertain et tout est dispersé", chante notamment Eddy de Pretto, tandis que Julien Doré poursuit "La vie me fait mal avec ses coups de dés, mourir c'est pas grave, c'est que tout le monde le fait". Et les deux d'entonner en choeur le refrain "Oh oh elle est pas belle la vie, elle est pas bella"...



Le duo est accompagné d'un clip co-réalisé par Julien Doré et son fidèle vidéaste Brice VDH, qui commence avec un climat faussement tendu et plein d'humour pour désamorcer comme toujours l'aspect mélancolico-sentimental de l'affaire.





Un album en version augmentée et une tournée pour Julien Doré

Ce premier single annonce la réédition à venir de l'album Aimée de Julien Doré en version augmentée. Cette nouvelle version promise pour le 26 novembre proposera neuf nouveaux titres. Le chanteur a indiqué qu'il reversera ses revenus issus de la vente de ce disque à l'association Les Blouses Roses dont les bénévoles interviennent auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées.



Julien Doré et Eddy de Pretto, qui s'admirent mutuellement, se tournaient autour depuis un moment. Ils ont déjà chanté ensemble Comme un Boomerang (Dani/Daho) à Taratata et ont repris également en duo Paris-Seychelles.



Julien Doré, qui n'a pas arpenté les salles de concerts depuis presque quatre ans, sera en tournée dans toute la France à partir de février prochain, et ce jusqu'à la fin de l'année, avec une halte parisienne de trois dates à AccorHotel Arena de Bercy (8, 9 et 10 avril 2022). Le 8 avril affiche déjà complet, tout comme plusieurs Zénith en régions.



Il y a un mois, il avait écrit sur Instagram être en train d'écrire le futur spectacle de cette tournée pour lequel il mettra en scène "ce que je n'ai jamais encore osé".