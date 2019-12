VIDEO. Alanis Morissette chante incognito dans le métro new-yorkais avec Jimmy Fallon

Avec la complicité de l'animateur Jimmy Fallon, la chanteuse américaine a réjouit les usagers du métro new-yorkais en chantant son hit "Jagged Little Pill" une fois ôté son déguisement.

Alors que l'annonce de son retour en concert et en studio pour 2020 a créé l'évènement la semaine dernière, le come-back en chair et en os d'Alanis Morissette s'est fait en toute discrétion mercredi. Sous une perruque blonde, un large chapeau et des lunettes, personne ne l'a reconnue lorsqu'elle est descendue chanter incognito cette semaine dans le métro new-yorkais.



A la station de la 50e rue, elle a pris le micro entourée de deux musiciens en tenue de bûcherons, dont un batteur tapant sur des bidons de peinture en plastique, et de l'animateur Jimmy Fallon, insoupçonnable sous un gros bonnet de laine et une énorme barbe noire. Seul un mini tambour jouet comme il les affectionne aurait pu attirer l'attention...







Les badauds se sont néanmoins arrêtés pour les écouter interpréter The Little Drummer Boy. A l'issue de quoi, Jimmy Fallon a arraché sa perruque et s'est présenté avec son invitée sous les yeux interloqués des usagers du métro. Et alors que la foule s'épaississait à grande vitesse et qu'une haie de smartphones lui faisait face, le quatuor a attaqué Jagged Little Pill, le hit de 1995 de Alanis Morissette, repris en choeur dans l'allégresse générale.

Un nouvel album et une tournée en 2020

En juin prochain, la chanteuse entamera une tournée de 31 dates pour fêter les 25 ans de son album Jagged Little Pill qui, avec ses hits Hand in My Pocket et You Oughta Know, avait rencontré un immense succès international. Elle sera accompagnée sur scène durant cette tournée par Liz Phair et le groupe Garbage.



Auparavant, le 1er mai 2020, elle publiera son huitième album, Such Pretty Forks in the Road. Elle a d'ailleurs interprété chez Jimmy Fallon le premier single de cet album, Reasons I Drink (les raisons pour lesquelles je bois).







Une comédie musicale inspirée de "Jagged Little Pill"

Comme si toute cette actualité ne suffisait pas, une comédie musicale inspirée du même album, Jagged Little Pill, a débuté jeudi 5 décembre sur Broadway, au Broadhurst Theatre. Alanis Morissette a composé deux nouvelles chansons spécialement pour le show, dont Predator. Les premières critiques sont plutôt élogieuses.