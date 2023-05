"The Girl Is Crying In Her Latte" : les Sparks sont de retour avec un nouvel album toujours glorieusement pop

Le groupe californien Sparks a sorti le 26 mai "The Girl Is Crying In Her Latte". Avec des titres toujours aussi percutants, ce nouvel et 26e album studio est une encore une fois réjouissant.

Ils n'ont de cesse de vaincre le temps depuis le début des années 70, pas tant le poids des années que les tendances musicales. Le groupe Sparks, en l'occurrence les deux inséparables frères Mael, possède le don de coller à chaque époque avec toujours quelques coups d'avance. Synthétique et toujours glorieusement pop, ce 26e album studio ne déroge pas à la règle.

>> "J'ai l'impression d'être devenue une grande personne avec cet album" : Silly Boy Blue sort son deuxième "Eternal Lover"

Grâce notamment, selon Ron Mael, à une rigueur qui les pousse à travailler tous les jours. "De notre point de vue, c'est parfois long et difficile d'attendre l'inspiration sans rien faire alors il me semble que c'est mieux, de temps en temps, de forcer le processus parce qu'on devient paresseux, si on prend trop de temps pour soi."

L'époque passe à la moulinette de leurs chansons – nos addictions, nos travers – avec toujours cette pointe d'humour très visuelle, comme cette "fille qui pleure dans son latte" (The girl is crying in her latte) du titre de l'album. "Beaucoup d'artistes sont capables de raconter le monde en le décrivant disons de manière traditionnelle. Nous, nous prenons les choses de la vie et du quotidien qui nous entoure pour les retranscrire peut-être d'une manière plus originale", se félicite Russell Mael.

Le groupe californien ne s'arrête plus

Les deux frères, qui sortent des disques depuis plus de 50 ans, ont un planning bien rempli. Après avoir écrit le film Annette réalisé par Leos Carax, présenté en ouverture du festival de Cannes en 2021, ils ont la même année, été les héros du documentaire The Sparks brothers, où les plus grands criaient leur amour pour ce duo. Mais les Sparks gardent un amour particulier pour leur travail de composition."On a tellement aimé travailler sur Annette, on est sur un autre film musical d'ailleurs en ce moment. Ensuite, on réalise mieux quelle est la force qu'ont des chansons de trois ou quatre minutes. Nous avons toujours eu la passion et une vraie passion pour la pop musique", confie Ron Mael. Chaque album semble renouveler cette évidence : les Sparks sont précieux. Le groupe donnera un concert le 4 juin à Nîmes, le 5 à Marseille et 13 au Grand Rex à Paris.