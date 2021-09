Reformation d'ABBA : "La magie est toujours là, je vous le garantis", se réjouit le biographe du groupe

"Les voix sont comme il y a 40, 45 ans, elles sont intactes, la magie ABBA est toujours là je vous le garantis", se réjouit jeudi 2 septembre sur franceinfo Jean-Pierre Potiez, biographe officiel du groupe pour les pays francophones et auteur de ABBA : Agnetha Björn Benny Anni-Frid. Le groupe pop a annoncé son grand retour après quarante ans d’absence avec des chansons inédites et une série de concerts.

franceinfo : Est-ce que c’est vraiment le retour d’ABBA ?

Jean-Pierre Potiez : Absolument ! Et je peux vous le dire sans exagérer, ça va être l’événement musical de l’année parce que vous avez un groupe qui a chanté pendant dix ans, qui s’est séparé pendant quarante ans et qui revient avec de nouvelles chansons, quarante ans après. Ils n’avaient pas fait leurs adieux, ils avaient dit : on va faire autre chose. Ce n’était pas une séparation officielle.

C’est un événement sans précédent dans l’histoire de la musique populaire Jean-Pierre Potiez franceinfo

Ce retour avait été amorcé en 2018 et puis la pandémie a retardé les choses. Il y avait un projet de chansons avec des hologrammes, une tournée mondiale en hologrammes mais les membres d’ABBA n’étaient pas satisfaits du résultat. Donc tout cela a été retardé, et puis ça arrive aujourd’hui.

C’est un coup marketing ?

Non. C’est très important de dire que derrière tout ça, ce n’est pas une question d’argent, c’est une question de plaisir. Au départ, ils avaient décidé de refaire une ou deux chansons pour ce projet avec des hologrammes. Et ils se sont retrouvés dans le studio. Björn le disait à l’époque déjà, en 2018, dans un communiqué : "On avait l’impression de se retrouver quarante ans en arrière pendant les grandes années ABBA, le plaisir est arrivé immédiatement, on a fait une chanson, deux chansons et peut-être plus…"

Mais est-ce qu’on va retrouver ABBA dans ces nouvelles chansons, est-ce qu’on sera encore dans le disco, à votre avis ?

ABBA n’est pas un groupe disco, ABBA a fait des chansons dansantes et ils ont abordé le disco à une époque de leur carrière. Mais j’ai entendu deux titres et il y en a un qui va être le tube de cet automne, c’est tout ce que je peux vous dire pour l’instant ! Les voix sont comme il y a 40, 45 ans, elles sont intactes, la magie ABBA est toujours là, je vous le garantis.

"En ces temps tourmentés, ça va nous faire du bien d’entendre ces chansons, de réentendre les voix magiques d’Agnetha et de Frida." Jean-Pierre Potiez franceinfo

Cette joie de vivre, ce bonheur qu’il y a à la fois dans leur interprétation, leurs arrangements, leurs mélodies... Et ils donnent du bonheur aux gens !

Il y a des fans jeunes d'ABBA, aujourd’hui ?

Oui, il y a des fans jeunes, grâce au revival des années 90 mais surtout grâce aux films Mamma Mia ! des années 2010, la comédie musicale qui se joue encore dans le monde et puis les reprises : Cher a fait deux albums de reprises d'ABBA. Il y a plein d’artistes qui reprennent leurs chansons. Clara Luciani dit : mes influences, c’est le disco, et c’est le groupe ABBA et ils me donnent la pêche. Les jeunes ont découvert ABBA grâce aux reprises et ils ont envie d’écouter les originaux qui n’ont pas pris une ride.