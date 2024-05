Recettes astronomiques, contact avec les fans, influence politique... Un spécialiste de la pop décrypte l'engouement planétaire pour Taylor Swift

La mégastar américaine Taylor Swift pose le pied en Europe et entame, à partir de jeudi 9 mai, son marathon de quatre concerts successifs à La Défense Arena à Paris. Rarement un événement n'aura été autant attendu, avec des chiffres qui donnent le tournis, et qui disent bien l'importance de celle qui est devenue une icône mondiale. "Elle a engrangé plus de 4,5 milliards de dollars de dépenses favorables à l'économie américaine", observe Alexandre Pipieri, éditorialiste pop chez Deezer.

à lire aussi Comment Taylor Swift a bâti un empire économique autour de sa musique pour trôner parmi les artistes les plus influents de la planète

franceinfo : En quoi cette nouvelle tournée de Taylor Swift est inédite ?

Alexandre Pipieri : C'est la première fois qu'une artiste dépasse le milliard de dollars de recettes avec le "Eras Tour", sa sixième tournée entamée en 2023. Cette tournée a fait bondir l'économie du pays et les dates de ce "Eras Tour" ont attiré en moyenne presque 50 000 fans chaque soir aux États-Unis. Cette tournée, c'est la plus lucrative de l'histoire. Elle a engrangé plus de 4,5 milliards de dollars de dépenses favorables à l'économie américaine. La Banque fédérale américaine parle d'un effet Taylor Swift.

Même les sismologues s'intéressent à elle...

Les sismologues ont réussi à mesurer une sorte de magnitude des séismes provoqués par ces concerts. Il y a eu un tremblement de terre de magnitude 2,3 sur l'échelle de Richter (lors de deux concerts à Seattle, aux États-Unis, en juillet 2023). Ils ont été enregistrés en particulier sur les tubes Shake It Off et Blank Space, deux énormes tubes de la chanteuse. Cela pourrait être lié au système de sonorisation utilisé, mais aussi aux danses de plus de 140 000 personnes qui étaient réunies dans le stade à guichets fermés pour ces deux concerts. Le même phénomène avait déjà été observé il y a quelques années déjà, en 1992, pour un des concerts du groupe Madness à Londres avec un de leurs tubes, One Step Beyond.

Comment expliquer cet engouement autour de Taylor Swift ?

Il y a beaucoup de choses qui permettent d'expliquer l'engouement pour Taylor Swift et son impact sur l'industrie musicale. Elle est très proche de ses fans, elle a une base de fans extrêmement importante. Et puis aussi, elle est issue de la country aux États-Unis. C'est vraiment une des musiques phares du pays, une musique traditionnelle et elle est devenue au fil du temps une artiste pop. Donc ses fans l'ont suivie dans cette transition. Son seul compte Instagram est suivi par plus de 280 millions de personnes, et elle a près de 100 millions d'abonnés sur X. Elle a diversifié ses revenus, outre la musique, notamment par la vente de ligne de produits dérivés, et des associations avec des marques.

Elle a aussi fait quelques coups d'éclat...

Taylor Swift, c'est aussi une stratégie de communication. Outre le fait qu'elle raconte ses histoires d'amour et ses peines de cœur dans ses chansons, elle est autrice et compositrice, mais elle est aussi connue pour sa générosité. Elle a fait parler d'elle notamment parce qu'elle avait offert une prime de 100 000 dollars à tous les chauffeurs de camion qui étaient impliqués dans le transport du matériel de ses concerts, accompagnés d'une petite note manuscrite pour chacun d'eux. C'est complètement inédit et incroyable pour une artiste comme elle.

Est-ce qu'elle a une influence au-delà du monde de la musique ?

Taylor Swift a vraiment un pouvoir d'influence considérable, qu'elle utilise notamment à des fins politiques. On s'en rappelle encore lors de l'élection présidentielle américaine de 2020, Taylor Swift a ouvertement pris position contre Donald Trump, ce qui a poussé pas mal de jeunes à aller voter. On peut s'attendre à la même chose cette année, d'autant plus qu'elle a déjà commencé en septembre dernier à encourager ses fans à s'inscrire sur les listes électorales en vue de la prochaine élection. Et le site d'inscription a enregistré 35 000 nouveaux électeurs le soir même. Donc affaire à suivre.