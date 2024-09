Producteur controversé, clichés féministes, dégâts environnementaux… le retour de la superstar Katy Perry perturbé par les polémiques

Avec près de 143 millions d'albums vendus dans le monde et 27 milliards de vues sur ses clips, Katy Perry a écrit sa légende dans la musique pop des années 2000 et 2010 avec des chansons incontournables comme Firework, Roar, Dark Horse ou encore Teenage Dream.

La cérémonie des MTV Video Music Awards la récompensera mercredi 11 septembre du prestigieux Video Vanguard Award pour l'ensemble de sa carrière et annonce "une performance de toute une vie", probablement similaire à celle de la mi-temps du Superbowl de 2015, où elle était tête d'affiche.

DID YOU HEAR?! The 2024 #VMAs are honoring the one and only @katyperry with the VIDEO VANGUARD AWARD!!



Tune in Wednesday, September 11th to watch her take the stage live on @MTV!! I already feel like I’ve been waiting LIFETIMES for this performance!!! pic.twitter.com/CaqIwAcV2f — Video Music Awards (@vmas) August 15, 2024

Quatre ans après le succès mitigé de Smile en 2020, qui a atteint la cinquième place du Billboard 200, Katy Perry sort un nouvel album intitulé 143, qui signifie "I love you", prévu pour le 20 septembre chez Capitol Records. La star s’est montrée discrète ces dernières années. Après le succès de sa résidence à Las Vegas de 2021 à 2023, Katy Perry participe à l’émission American Idol en tant que jury. Avec un contrat de 25 millions de dollars, elle devient la juge du show la mieux payée de tous les temps.

Malgré ces succès, le retour en musique de la superstar est depuis quelques mois perturbé par les polémiques.

Elle retravaille avec le producteur Dr. Luke accusé de viol

Pour son nouvel album 143, Katy Perry a décidé de collaborer de nouveau avec le producteur controversé Dr. Luke. La chanteuse a une longue histoire musicale avec lui. Il a produit I Kissed a Girl, le premier single numéro 1 de la pop star ainsi que de nombreux succès de sa carrière comme Teenage Dream, California Gurls, E.T. et Last Friday Night (T.G.I.F.) issus de son deuxième album en 2010.

Pour son grand retour dans la musique quatre ans après son dernier album, Katy Perry a souhaité revenir à ses premiers amours. Elle espère ainsi obtenir de nouveaux succès commerciaux. Mais depuis 2010, des poursuites ont entaché la carrière de Dr. Luke. En 2014, la pop star Kesha intente un procès contre Dr. Luke, l'accusant de l'avoir droguée et d'avoir abusé d'elle sexuellement. Kesha affirme également avoir subi des violences émotionnelles et psychologiques de sa part.

Katy Perry: “Here’s my friend Kesha that I love so much!”

Also Katy Perry: *Recently recruited Dr. Luke for her new album*🤔??? pic.twitter.com/dOGJ2Q2BGd — Bad Blood (Taylor’s Version) (@PaytonAnimal) June 27, 2024

Soutenue par de nombreuses chanteuses comme Adele, Pink, Lady Gaga ou Lorde, Kesha devient l’une des figures de la lutte contre les violences sexuelles dans la musique. Ces 10 ans de procès auront un impact négatif sur sa carrière et se sont achevés par un accord en juin 2023.

Même si d’autres artistes comme Kim Petras, Nicki Minaj, Doja Cat, City Girls, Lil Durk et d'autres travaillent toujours avec Dr. Luke aujourd’hui, le producteur est considéré comme une bête noire de l’industrie musicale.

L’actrice Abigail Breslin, connue pour ses rôles dans Little Miss Sunshine et Miranda's Victim, pense que la décision de Katy Perry est plus que problématique. "Je dis juste que travailler avec des agresseurs connus dans n'importe quelle industrie ne fait que contribuer à l'idée que les hommes peuvent faire des choses abominables et s'en sortir", a-t-elle tweeté.

lol — kesha (@KeshaRose) June 17, 2024

"Par ailleurs, j'adore Kesha et elle a donné l'un des meilleurs spectacles auxquels j'ai assisté l'année dernière ... Streamez Kesha !", a-t-elle poursuivi sur X (Twitter). De son côté, la chanteuse Kesha a réagi à l’annonce de la collaboration de Katy Perry avec un bref "lol". Katy Perry a déjà déclaré son amitié à la chanteuse à de nombreuses reprises. Elle apparaît même dans le clip de sa chanson I Kissed a Girl.

Son single critiqué pour ses clichés sur les femmes

Premier single de son nouvel album, Woman's World se veut un hymne à l'émancipation féminine comme ont pu l’être certaines chansons phares des années 2010 à l'instar de Work from Home des Fifth Harmony ou Ain't Your Mama de Jennifer Lopez. On peut voir Katy Perry au début du clip en Rosie la riveteuse, vêtue d’un micro-top à l’effigie du drapeau américain sur un chantier. Elle enchaîne les chorégraphies et les gestes hypersexualisés, afin d’en faire une parodie.

Katy Perry finit écrasée par une enclume. Une manière de symboliser la mort de cette vision du féminisme, pour la naissance d’une nouvelle version 2.0. Mais de nombreux critiques et internautes estiment que cette réinterprétation du féminisme pop par la chanteuse est tout autant sexualisée, clichée et maladroite. Le Guardian a attribué une étoile sur cinq au single et le qualifie de "tentative datée d'écrire un hymne féministe sur la façon dont les femmes peuvent vraiment tout avoir."

"C'est un monde de femmes et vous avez de la chance d'y vivre", répète Katy Perry dans le refrain du titre. Cette sororité féminine est balayée par de nombreux critiques musicaux qui rappellent sa collaboration avec Dr. Luke. "Elle est tellement pro-femme, en fait, qu'elle a réengagé Dr. Luke", assène le média The Cut .

Le média Vulture déclare que la présence de Dr. Luke "nie tout le message féministe de la chanson", et que les fans peuvent "entendre des interprétations plus convaincantes de la féminité" dans de nouvelles chansons d'artistes comme Billie Eilish, Chappel Roan ou Ariana Grande.

Elle est visée par une enquête pour des dommages environnementaux

La chanson Lifetimes fait suite à Woman's World en tant que second single de son prochain album. Dans le clip, la chanteuse fait la fête sur les dunes d'une zone protégée des îles Baléares, l'une des enclaves les plus écologiquement prospères en Espagne.

Le département de l'environnement de l'archipel a indiqué dans un communiqué publié mardi 14 août et repéré par le magazine Billboard, que la société de production n'avait pas demandé l'autorisation nécessaire avant de tourner le clip.

Selon le communiqué, l'une des scènes a été filmée dans les dunes de S'Espalmador, dans une zone interdite délimitée par des cordes. Le département de l'environnement a indiqué que la vidéo ne constituait pas un "crime contre l'environnement", mais une infraction, car le tournage "peut être autorisé" si la demande est faite en bonne et due forme.

La maison de disques de Katy Perry a réagi quelques jours plus tard. "La société de production vidéo locale nous a assuré que tous les permis nécessaires pour la vidéo avaient été obtenus", a déclaré un porte-parole de Capitol Records à Billboard le jeudi 15 août. "Nous avons appris depuis qu'un permis était en cours de traitement, bien que nous ayons reçu l'autorisation verbale de procéder au tournage."

"Nous avons respecté toutes les réglementations liées au tournage dans cette zone et nous avons le plus grand respect pour ce lieu et pour les fonctionnaires chargés de le protéger", a poursuivi le représentant de la maison de disques.