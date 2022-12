Musique : l'Espagnole Rosalía, star incontestée de 2022... Et de 2023 ?

"Info Culture", chaque jour pendant les fêtes, une recommandation du service culture de franceinfo. Vendredi 30 décembre, on parle de la naissance d'une pop star mondiale, l'Espagnole Rosalia qui a sorti l'un des albums les plus acclamés de l'année et se prépare à enflammer les festivals en 2023.