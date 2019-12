Marie Fredriksson, la voix du mythique groupe suédois Roxette, est morte à 61 ans

La chanteuse du groupe suédois Roxette, Marie Fredriksson, voix des tubes "It must have been love" et "The look", est décédée lundi des suites d'un cancer, a annoncé mardi son manager.

Marie Freriksson en concert à Berlin le 11 juin 2011. (BRITTA PEDERSEN / DPA)