Les MTV Europe Music Awards dominés par les reines de la pop, dont Taylor Swift, Beyoncé et Billie Eilish

Les artistes féminines décrochent le plus de nominations pour cette 30e édition des "MTV EMAs" qui se déroule dimanche soir.

La cérémonie de remise des prix musicaux MTV European Music Awards (à ne pas confondre avec les MTV Video Music Awards) se déroule dimanche 10 novembre à partir de 20h (GMT) à Manchester (Nord Ouest de l'Angleterre). Cette 30 e édition, qui sera présentée par Rita Ora, rassemble les grands noms de la musique mondiale et fait la part belle aux artistes féminines.

Au total, dix des onze artistes avec le plus grand nombre de nominations pour cette cérémonie sont des femmes, dont Beyoncé, Taylor Swift, Charlie XCX et Billie Eilish.

La star américaine Taylor Swift, qui poursuit sa gigantesque tournée des Eras, la plus lucrative de l'histoire, est en tête des nominations pour la deuxième fois, dans sept catégories après la sortie cette année de son onzième album The Tortured Poets Department.

Des étoiles montantes

Dans celle du ou de la meilleur(e) artiste, elle affrontera Beyoncé, le rappeur américain Post Malone, Billie Eilish, nouvelle reine des écoutes sur Spotify, la Britannique Raye, qui avait remporté le record de six récompenses aux Brit Awards 2024, et l'une des stars de l'été, Sabrina Carpenter.



Dans la catégorie meilleur artiste pop, Taylor Swift est opposée à Charlie XCX, Ariana Grande, Billie Eilish, Dua Lipa, Camilla Cabello et Sabrina Carpenter.

Parmi les autres étoiles montantes féminines figurent l'Américaine Chappell Roan, Lisa, membre de l'ultrapopulaire groupe de K-pop Blackpink, ou encore la star nigériane Ayra Starr.

Le trophée de la chanson de l'année se jouera entre Birds of a Feather de Billie Eilish, Good Luck, Babe! de Chappell Roan, Espresso de Sabrina Carpenter, Texas Hold 'Em de Beyoncé, Beautiful Things, qui a révélé l'Américain Benson Boone, ou We Can't Be Friends d'Ariana Grande.

A forte dominante pop, cette édition aura sa dose de rap et hip-hop avec les Américains Travis Scott, en compétition dans la catégorie Best Live, et Busta Rhymes, qui se verra décerner le trophée d'icône planétaire pour l'ensemble de sa carrière.

Aya Nakamura face à Gims, Slimane ...

Dans la catégorie France, l'interprète de Djadja, Aya Nakamura, l'une des artistes francophones les plus écoutées dans le monde, sera en compétition face au duo Dadju et Tayc, au rappeur Gims, à Pierre Garnier, révélé dans la Star Academy, à Slimane et à la chanteuse Vitaa.

Les artistes latinos dont des poids lourds comme le Portoricain Bad Bunny ou la Colombienne Karol G, 9e artiste la plus écoutée sur Spotify en 2023, ne figurent pas dans les prestigieuses catégories générales, malgré des tubes planétaires. Ces derniers seront en compétition dans la catégorie régionale latino-américaine, avec notamment Shakira, qui a relancé sa carrière avec le tube Bzrp Music Sessions, Vol. 53, sur sa séparation avec l'ex-footballeur Gerard Piqué.

La cérémonie 2023, qui devait se tenir près de Paris, avait été annulée en raison de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, les organisateurs ayant estimé que le moment n'était "pas propice à un évènement festif international".