Le duo pop américain Beach House en concert à l'Olympia : "Les gens ont besoin d'un lien avec les autres"

Le groupe américain est en concert mardi 31 mai à l'Olympia à Paris, pour présenter – à guichets fermés – son dernier album, "Once Twice Melody".

Beach House est un duo formé à Baltimore par Alex Scally et Victoria Legrand, à la barre depuis presque 20 ans et désormais huit albums. Once Twice Melody, ce sont 18 morceaux très variés, enregistrés entre 2018 et 2021, patiemment, au gré des confinements, et lâchés par vagues jusqu'à la sortie numérique en février dernier.

Et c'est toujours le même sentiment, la même impression qui s'échappent d'un album de Beach House. Le genre, "dream pop", définit parfaitement ces mélodies éthérées, susurrées parfois, trempées dans une émotion sincère.

Pour la chanteuse et multi-instrumentiste Victoria Legrand, véritablement l'âme de Beach House, l'essentiel était de chercher à recréer du lien.

"Le truc super avec la musique, l'art en général, c'est que vous avez une chance de vivre pleinement un moment particulier. Travailler sur de la musique vous rappelle pourquoi vous vivez."

"Je pense que les gens ont besoin d'un lien avec les autres, que ce soit à travers la musique, dans une discothèque ou je ne sais où. Les gens ont besoin les uns des autres." Victoria Legrand à franceinfo

Et pour elle, nièce de Michel Legrand, venir présenter ce disque à Paris est tout sauf anodin : "Je suis née à Paris, une partie de ma famille est française. Je sens toujours quelque chose de particulier en France. C'est aussi l'un de mes endroits préférés au monde, c'est toujours très spécial d'être là."

Si la formule de Beach House ne change pas avec les années, la production s'amplifie, les émotions restent... Et même les ventes suivent, pour un album qui a accroché il y a quelques semaines aux Etats-Unis le sommet du classement.