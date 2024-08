Lana Del Rey : dix chansons rares à savourer avant Rock en Seine

Serial loveuse assumée, Lana Del Rey est surtout une serial song writeuse. Plonger dans ses chansons rares et inédites est un choc. La caverne est pleine à ras bord de bijoux. On avait en tête une vingtaine de chansons tout au plus, il en existe en réalité pas loin de deux cents ! Et parmi elles, une sacrée collection de tubes, pas toujours faciles à dénicher (postées, dépostées, repostées en permanence sur YouTube et les réseaux sociaux). Nous vous en proposons une poignée parmi nos préférées avant la venue très attendue de la chanteuse mercredi 21 août à Rock en Seine.





1 "Say Yes To Heaven"

Enregistrée pour l'album Ultraviolence paru en 2014, cette chanson obsédante aux guitares liquides avait été écartée avec quelques autres après avoir fuité prématurément et alors que l'album avait changé de son. Restée longtemps inédite, Say Yes To Heaven, très prisée sur TikTok où elle a été utilisée plus d'un million de fois pour illustrer des vidéos, est finalement sortie officiellement en tant que single sur YouTube et les plateformes le 19 mai 2023. Un geste qui laissait penser que d'autres inédits pourraient paraître dans la foulée, comme Queen of Disaster ou Serial Killer, elles aussi virales sur TikTok, y compris dans des versions accélérées. Hélas, on attend toujours…

2 "Driving In Cars With Boys"

Sans doute un des meilleurs inédits de Lana Del Rey, qui mériterait de sortir sur un album, cette chanson a été enregistrée en 2010 et 2011, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'une chute des enregistrements de l'album Born to Die. La mélodie langoureuse, les chœurs, l'engagement vocal et la production en font une vraie pépite. Quant aux paroles, c'est du cent pour cent Lana : elle assure être une mauvaise fille au rouge à lèvres rouge, "Miss America" vivant une vie rock'n roll, passant son temps à boire, danser et conduire des voitures avec des garçons, et n'avoir aucune intention de s'arrêter.

Écouter ici

3 "Watercolor Eyes"

Écrite et enregistrée en 2021, cette adorable chanson d'amour mélancolique devait initialement figurer sur l'album Blue Banisters. Elle a finalement émergé sur la bande originale de la seconde saison de la série Euphoria avec Zendaya (sur HBO) et elle est sortie en single en janvier 2022.

4 "Kinda Outta Luck"

Mise en boîte vers 2010, avant que sa notoriété n'explose et pour laquelle elle avait réalisé un des premiers montages vidéo qui l'ont fait remarquer, Kinda Outta Luck est peut-être la chanson la plus drôle et la plus rapide jamais enregistrée par Lana Del Rey. Sans doute parce que ce clin d'œil aux sixties, qui lorgne sur le These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra, ne cadrait pas avec la personnalité glamour et mystérieuse qu'elle déploya ensuite, elle n'a trouvé sa place sur aucun de ses albums. Elle a pourtant tout d'un tube, avec son refrain obsédant et ses paroles dans lesquelles elle joue à l'ingénue dangereuse, qui s'amuse à assommer quelqu'un par-derrière avec un fusil – "Is it wrong, that I think it's kinda fun when I hit you in the back of the head with a gun?", répète-t-elle au refrain.

5 "Queen of Disaster"

Enregistrée en 2011, probablement durant les sessions de Born to Die (2012), il s'agit d'un des inédits les plus connus de Lana Del Rey depuis dix ans, et sa notoriété continue de grandir puisqu'elle est devenue virale ces dernières années sur TikTok. Avec sa tonalité rétro très Motown, son rythme entraînant et ses touches carillonnantes de glockenspiel, il s'agit d'une jolie déclaration d'amour dans laquelle le bad boy dont elle a toujours rêvé lui fait tourner la tête comme une ballerine, elle, la reine autoproclamée du désastre.

Écouter ici

6 "Serial Killer"

Encore une de ses chansons inédites que les fans aiment et connaissent bien, puisque Lana Del Rey l'a chantée en concert à de nombreuses reprises depuis 2015. Enregistrée lors des sessions de son second album Born to Die (2012), et non retenue, elle résume bien l'amoureuse obsessionnelle qu'elle est dans ses chansons : "Baby, je suis une sociopathe, une adorable serial killer, parce que je t'aime un petit peu trop". Séductrice en diable, sa voix l'est aussi, montant dans les aigus, telle une sirène caracolant sur une vague de trap beats.

7 "Your Girl"

Enregistrée fin 2013 durant les sessions de son troisième album Ultraviolence, cette ballade blues rock dont il existe différentes versions, en avait finalement été écartée de façon inexplicable. Elle colle en effet parfaitement au climat sensuel de ce disque et y aurait trouvé sa place naturellement. Peut-être que la raison en sont les paroles, qui évoquent explicitement son épuisement à l'issue d'une trop longue tournée, sa première de cette envergure – "Been on tour too long", chante-t-elle notamment, "Carry me off the stage / I can't do this anymore / Been gone for 3 years". Mais il s'agit encore d'une chanson d'amour que la sirène adresse à un homme qui lui a tapé dans l'œil, sa voix chargée de désir se muant parfois en un hululement douloureux.

Écouter ici

8 "Season of the Witch"

Idée lumineuse de reprendre cette chanson de l'Écossais Donovan pour la bande originale du film d'horreur Scary Stories d'André Ovredal sorti en août 2019. L'originale, parue en 1966, est considérée comme une des premières chansons de rock psychédélique. La menace et la paranoïa y planent. Dans la version de Lana Del Rey produite par Jack Antonoff et sortie quelques jours avant l'album Norman Fucking Rockwell, l'atmosphère mystérieuse est encore renforcée par les arrangements gothiques et des chœurs R&B, sur lesquels la voix et les murmures de Lana jouent sur du velours.

9 "Looking for America"

Enregistrée dans l'urgence dans son studio avec son producteur Jack Antonoff à la suite des fusillades qui avaient endeuillé successivement les États-Unis en août 2019 – le 3 août à El Paso (Texas) et le 4 août à Dayton (Ohio) – cette chanson est une protest song d'une douceur inédite. "Je continue à chercher ma propre version de l'Amérique, [une version] sans armes, où le drapeau peut flotter librement", chante-t-elle avec délicatesse. "Je ne suis pas politicienne et je n'essaye pas de l'être alors excusez-moi d'avoir une opinion", avait-elle écrit pour en accompagner un extrait dans un post Instagram dès le 6 août, avant de publier officiellement la chanson quelques jours plus tard. Une pépite folk hors du temps (hélas) toujours d'actualité.

10 "Young and Beautiful"

Enregistré au départ pour Paradise, le troisième EP de Lana Del Rey paru en 2012, ce titre enregistré par Rick Nowels et produit par Rick Rubin a finalement été retravaillé pour la bande originale du film Gatsby le Magnifique de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio, sorti en 2013. Avec ses cordes orchestrales et ses paroles amoureuses et nostalgiques, hantées par la hantise de vieillir et de ne plus plaire, cette ballade sombre et plaintive a consolidé la notoriété de la chanteuse au lendemain de son faux pas vocal à Saturday Night Live.