"La moitié de l’année prochaine est déjà réservée" : le retour d'Oasis fait la joie des "tribute bands" au Royaume-Uni

Le phénomène Oasis remplit déjà les salles en Angleterre. Pourtant, le groupe, qui vient d'annoncer sa reformation, ne jouera pas avant l’été prochain. Mais le tapage autour de ce retour profite aux "tribute bands" qui jouent dans tout le pays. Des groupes qui, comme Definitely Oasis, jouent le répertoire et copient le comportement sur scène d'Oasis.

Lunettes noires, veste étanche fermée jusqu’en haut, les mains dans le dos, le buste penché sur le côté vers le micro... La posture du chanteur d’Oasis y est mais ce n’est pas Liam Gallagher sur la scène du Dark Horse, jeudi 3 octobre à Birmingham. Le public se régale quand même. "Je suis fan d’Oasis depuis que je suis gamin", explique cet homme. Je n’irai pas les voir l’été prochain, les billets étaient trop chers. Alors, je viens ce soir et ces gars-là sont vraiment cool."

Definitely Oasis, ce sont des musiciens de Glasgow. Ils ont fait sept heures de route pour ce concert et les dates s’enchaînent. "Oui, tous les week-ends, confirme Fraser, électricien au quotidien et bassiste du groupe. Ça fait beaucoup de route mais ça vaut le coup. L’ambiance est géniale. Tous les soirs, les gens chantent. On ne s’ennuie jamais."

Tout s'est accéléré depuis l'annonce de la reformation

Le groupe a été créé en 2009 à Glasgow, quand les frères Gallagher se sont séparés. Il s’est forgé une belle réputation dans tout le Royaume-Uni. Et tout s’est accéléré avec l’annonce de la reformation d’Oasis l’été dernier.

"Jusqu’ici Oasis n’a pas annoncé de date en Europe, alors on remplit le vide." Brian Mc Ghee, chanteur de Definitely Oasis à franceinfo

C’est Brian Mc Ghee, le chanteur, qui prend les réservations. "Habituellement, nous n’avons pas de tournée calée pour l’année d’après avant novembre ou décembre. Depuis le mois d’août, on nous a appelés et la moitié de l’année prochaine est déjà réservée. On va jouer en France, à Méribel. On a une tournée au Danemark aussi", énumère-t-il.

A l’étage du pub The Dark Horse, c’était complet. 200 personnes y ont chanté à tue-tête pour 16 euros le billet.