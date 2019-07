Katy Perry reconnue coupable de plagiat pour son titre "Dark Horse"

Après une semaine de procès, un jury de Los Angeles a estimé que la popstar avait copié le rappeur Marcus Gray et son titre "Joyful Noise".

Après Robin Thicke et Pharrell Williams pour Blurred Lines, c'est au tour de Katy Perry d'être condamnée pour plagiat. A l'issue d'une semaine de procès, la cour fédérale de Los Angeles a déclaré, lundi 29 juillet, la chanteuse coupable d'avoir copié une chanson de rap chrétien, Joyful Noise, de Marcus Gray, sortie en 2009, pour composé son tube Dark Horse, datant lui de 2013. Voici les clips de deux titres :

Une sanction doit être prochainement prononcée ainsi qu’un dédommagement pour les victimes, qui ont entamé les poursuites contre la chanteuse et son groupe dès 2014. Sorti en septembre 2013, Dark Horse est resté numéro un des ventes pendant quatre semaines aux Etats-Unis et nominé pour un Grammy. Il plafonne a plus de 2,5 milliards de vue sur YouTube.

Expertise contre expertise

Un musicologue indépendant a affirmé que la chanteuse de 34 ans et son groupe avaient bien emprunté les "beats" de Joyful Noise, rapporte Billlboard (en anglais). La défense a contré cette expertise avec son propre musicologue qui a déclaré que Dark Horse contenait des éléments de base communs à d’innombrables mélodies, citant d'autres tubes chrétiens en exemple.

L'avocat de la chanteuse a également assuré que les créateurs de la chanson, dont le producteur Dr. Luke, n'avaient jamais entendu le morceau de rap chrétien en question. Mais les avocats de Marcus Gray ont affirmé que cet argument ne tenait pas étant donné les millions de vues sur YouTube du clip de Joyful Noise. Le jury a estimé à l'unanimité que Katy Perry avait plagié ce titre.