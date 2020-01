"Je travaille la matière sonore comme un sculpteur" : Nicolas Godin de Air publie l’album "Concrete and Glass" inspiré de l’architecture

Passionné depuis toujours par l'architecture, le métier de son père, Nicolas Godin de Air publie "Concrete and Glass", un second album solo inspiré de remarquables oeuvres architecturales. L'occasion de nous raconter le making of de cet album lumineux, de ses goûts en matière d'architecture et de l'avenir de Air.

Fils d’architecte et ancien étudiant en architecture, Nicolas Godin, moitié du duo parisien Air, est un musicien à part, qui s'est toujours montré plus proche d'un architecte sonore que d'une pop star. Dès ses débuts, il évoquait le travail de Le Corbusier pour parler de sa musique. Sa première composition, parue sur la compilation Source Lab en 1995, s’intitulait Modulor. Elle était inspirée d’une notion architecturale inventée par le concepteur de la Cité radieuse de Marseille.



Aujourd'hui, cinq ans après Contrepoint, un premier album solo en hommage à Jean-Sébastien Bach, il revient à ses premières amours avec Concrete and Glass publié vendredi 24 janvier. Tout est parti du projet Architectones de l’artiste Xavier Veilhan, une série d’installations in situ dont Nicolas a composé les bandes-son. Durant un an et demi, ce projet les a emmenés autour du monde, dans de remarquables maisons d’architectes, notamment celles des Américains John Lautner et Pierre Koenig, celle du Russe Constantin Melnikov ou de l’Américain d’origine allemande Mies Von der Rohe.



Nicolas Godin de Air dans le minuscule studio des Studios Ferber dans lequel il a enregistré son album solo Concrete & Glass en 2019. (DAVID ZAGDOUN) A son retour, Nicolas Godin a voulu utiliser cette matière sonore comme point de départ pour composer un album pop, son second en solo. Avec l’aide du talentueux Pierre Rousseau du duo Paradis à la production, et en ouvrant son studio à des chanteuses et chanteurs pour la plupart méconnus (excepté Alex Taylor de Hot Chip) mais néanmoins remarquables (mention spéciale pour la sublime Kadhja Bonet), ses instrumentaux sont devenus des chansons.