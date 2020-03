Coronavirus : la chanteuse Lizzo propose une séance de méditation sur Instagram, Billie Eilish invite à prendre la pandémie au sérieux

La chanteuse Lizzo, phénomène pop 2019, a été l'une des premières stars américaines à alerter sur la gravité de la pandémie de coronavirus COVID-19, tout comme sa consoeur Billie Eilish. Elle propose maintenant de méditer afin de contrer la peur qui gagne actuellement le continent américain.

Face aux annulations en chaîne et à l'anxiété que provoque la pandémie de coronavirus, la chanteuse américaine Lizzo, 31 ans, dont la bonne humeur et le discours sur l'acceptation de soi enchante les charts mondiaux depuis bientôt un an, a décidé de contribuer à apaiser les nerfs mis à rude épreuve. L'interprète du hit Juice a ainsi publié une séance de méditation inusitée sur son compte Instagram.

Au programme : "Transmuter la peur en amour"

Devant une poignée de gros cristaux disposés devant elle, un décor minimal très new age renforcé par de l'encens, la chanteuse nominée 8 fois aux derniers Grammy Awards (elle a finalement remporté trois trophées) commence par jouer un peu de flûte (elle a une formation de flûtiste classique) avant de discuter depuis son domicile de Los Angeles tout en se nettoyant soigneusement les mains avec du gel hydro-alcoolique.

"Je ne sais pas quoi faire pour aider", confie Lizzo face caméra. "La première chose à laquelle j'ai pensé c'est qu'il y a une maladie, et une peur de la maladie. Or la peur peut répandre la haine et beaucoup d'énergie négative, encore plus rapidement que ne le peut la maladie. (...) Or nous avons le pouvoir d'éliminer la peur." Et la chanteuse de proposer une séance de méditation collective "pour transmuter la peur en amour". Prenez une grande inspiration et fermez les yeux. La méditation (en anglais) commence à partir de 10 mn environ de cette vidéo et dure une vingtaine de minutes. On en pense ce que l'on veut, elle a l'air elle-même plutôt stressée et il n'est pas certain qu'elle touche au but (la détente de l'auditeur), mais l'intention est touchante.





Première signataire de la tribune "Soyez un introverti, Sauvez le monde"

Lizzo a été l'une des premières stars américaines de la musique a plaider pour un arrêt des concerts, des festivals et même des sessions d'enregistrements entre artistes pour basculer sur le virtuel et les réseaux sociaux (Facetime, Skype etc) afin de contrer l'avancée du virus COVID-19.

Elle a signé lundi avec Shawn Mendes, Finneas (le frère de Billie Eilish), Bebe Rexha et de nombreux producteurs majeurs de pop une tribune demandant "Soyez un introverti, Sauvez le monde" lancée par Ricky Reed, producteur de plusieurs de ses hits.

De fait, le président-directeur-général d'Universal, Lucian Grainge, 60 ans, a été testé positif au coronavirus COVID-19 et est actuellement hospitalisé à Los Angeles. Or cet homme, l'un des plus puissants de l'industrie de l'entertainment américain, avait organisé fin février une grande fête pour son anniversaire en présence de plusieurs personnalités, dont le PDG d'Apple Tim Cook.

La chanteuse Billie Eilish sur la même longueur d'ondes

De son côté, la chanteuse Billie Eilish a annoncé le report de sa tournée mondiale entamée la semaine passée aux Etats-Unis et a appelé ses fans à prendre la pandémie au sérieux. "Ne paniquez pas mais ne soyez pas stupides", a-t-elle demandé. Tout en appelant à la nécessaire distance sociale, elle a aussi invité à ne pas stocker égoïstement alors qu'il y a suffisamment de denrées pour tout le monde.