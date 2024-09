C'est quoi cet album surprise de Lady Gaga, "Harlequin" ?

Lady Gaga a sorti ce vendredi 27 septembre un album surprise, Harlequin, annoncé deux jours avant sur les réseaux sociaux. Ce disque est composé de chansons inspirées par le personnage de Harley "Lee" Quinn qu’elle joue face à Joaquin Phoenix dans le film Joker Folie à deux de Todd Phillips, attendu sur les écrans français mercredi 2 octobre. Mais il ne s'agit pas de la bande originale du film.

"Après la fin du tournage de Joker Folie à Deux, Lady Gaga a réalisé qu’elle n’était pas encore prête à se défaire du personnage" de Harley Quinn, indique sa maison de disques Interscope. Elle a alors commencé à imaginer à quoi rassemblerait un album du point de vue de ce personnage vêtu d’un costume d’arlequin à carreaux noirs et rouges qui noue une relation avec le Joker. "C’est en quelque sorte son adieu au personnage".

Dix reprises et deux inédits

Les treize titres de cet album présenté comme un compagnon de route de la bande originale de ce long-métrage à la croisée de la comédie musicale et des films de super héros, sont essentiellement des reprises de standards américains. Lady Gaga, qui a enregistré deux albums de reprises avec Tony Bennett, est donc à son aise dans l’exercice.

Pour ce disque qu'elle a travaillé avec son fiancé Michael Polansky et co-produit avec Ben Rice, elle a choisi des titres très variés, sautant du jazz au surf et au blues. Ils sont censés refléter le chaos et le romantisme de sa relation avec le Joker, mêlant les thèmes de l’amour et de la folie. Elle voulait, dit-elle au site Rolling Stone (en anglais), à la fois "célébrer la complexité de Harley Queen" et "créer une version moderne de vintage pop" en explorant différents styles.

On y retrouve notamment Get Happy popularisé par Judy Garland, Good Morning entendu dans Singing in the rain, That’s Life de Frank Sinatra ou encore Smile, écrit par Charlie Chaplin pour Les Temps Modernes. Y sont ajoutés deux inédits signés Lady Gaga : Folie à deux, que l’on retrouvera dans la bande originale du film et qui a déjà fait l’objet d’un clip filmé au musée du Louvre, mais aussi Happy Mistake, une splendide ballade nostalgique qui se détache du lot et a déjà tout d'un tube.

Avant de se dévoiler sous le nom d’Harlequin, Lady Gaga se référait à cet album sous le nom LG6.5, indiquant qu’il s’intercalait entre son sixième album Chromatica (2020) et le prochain, de tonalité pop, annoncé pour février 2025.