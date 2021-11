Britney Spears : la libération d’une icône pop

C'est un jour que Britney Spears et ses fans les plus dévoués attendaient depuis 13 ans. La tutelle de la chanteuse a été levée le vendredi 12 novembre, déclenchant une explosion de joie devant le tribunal californien qui y a définitivement mis fin. La chanteuse américaine a immédiatement remercié ses soutiens sur Twitter : "J'aime tellement mes fans que c'en est dingue !!! Je crois que je vais pleurer toute la journée !!!".

Britney Spears reprend sa vie en main à 39 ans

À 39 ans, Britney Spears reprend son destin en main. Son père avait obtenu sa mise sous tutelle il y a 13 ans, à cause de ses troubles mentaux. Depuis 2008, il contrôlait d'une main de fer sa vie et ses finances. Fin septembre, la justice avait donné raison à la chanteuse contre son père, qualifié de "cruel, toxique et abusif" par les avocats de la star. Une décision confirmée par les juges. En 30 ans, Britney Spears a accumulé une fortune de 51 millions d'euros. Une audience en décembre réglera les questions d'argent.