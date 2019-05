Boy George aura lui aussi son biopic, selon la MGM

Après "Bohemian Rhapsody" et "Rocketman", Hollywood semble vouloir creuser le filon des films biographiques de pop stars.

Dans le sillage du biopic sur Freddie Mercury au succès retentissant et du tout nouveau biopic fantasmé sur Elton John, Rocketman, sorti mercredi, Boy George devrait être la nouvelle star de la pop à voir sa vie portée à l'écran. Selon le site américain Deadline, Sacha Gervasi s'est vu confier par la MGM l'écriture et la réalisation de ce film biographique basé sur la vie du leader de Culture Club, star androgyne charismatique des années 80.



Le réalisateur et scénariste anglais Sacha Gervasi a marqué les esprits en 2010 avec son remarquable documentaire, aussi hilarant que profondément humain, sur un groupe de heavy metal canadien oublié, Anvil! The Story of Anvil.



"Dans les clubs londoniens des années 80, George était immanquable", se souvient le réalisateur âgé de 53 ans. "Tout le monde savait qu'il deviendrait une star avant même que le monde eut entendu une seule note des chansons iconiques de Culture Club", témoigne-t-il dans Deadline.





Le biopic, qui ne porte pas encore de titre, suivra la vie de Boy George, de son enfance à Londres au sein d'une modeste famille ouvrière irlandaise à son ascension dans les charts internationaux avec son groupe Culture Club. Décrit par Sacha Gervasi comme un "précurseur et un original", Boy George est un personnage haut en couleurs qui a toujours affiché ouvertement son homosexualité. Lui qui a signé des tubes inusables comme Do You Really Want To Hurt Me ou Karma Chameleon, a vendu plus de 100 millions de singles et 50 millions de singles au cours de sa carrière.



"Comme vous pouvez l'imaginer, l'histoire de la vie de George est follement divertissante, tout en étant poignante et inspirante", souligne Sacha Gervasi. "Je suis à la fois honoré et excité d'être celui qui va devoir la porter à l'écran."