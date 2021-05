Bob Dylan, 80 ans, un artiste qui ne s'est jamais effacé derrière son statut d'icône

Bob Dylan fête ses 80 ans ce lundi et on a quasiment tout dit de lui : icône, chanteur culte, visionnaire, révolutionnaire à la carrière longue de six décennies. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi - et surtout, peut-être - un artiste encore très actif, qui continue à se produire en concert et à sortir des albums majeurs assez régulièrement.

Bien sûr, il y a le "Never Ending Tour", cette tournée qui n'en finit jamais. Sur scène, Bob Dylan crée toujours, chaque soir ou presque, avare de ses gestes, avide de réinterprétations mais pas seulement. Depuis quelque temps, au tournant du XXIe siècle, il s'applique à rendre hommage à ses idoles.

Lui qui chérit aussi bien Buddy Holly que Robert Johnson se tourne depuis plusieurs années vers Frank Sinatra. Dès Shadows In The Night, en 2015, puis avec Fallen Angels et Triplicate, il ne sort des albums que pour lui rendre un hommage appuyé, émouvant, balayant les heures de gloire du maître Sinatra.

>>> Bob Dylan a 80 ans : retour là où tout a commencé

Bob Dylan, rare en interview, encore mystérieux à bien des égards, ne cesse en réalité jamais d'habiter la culture populaire. Tournant et surprise, en 2016 : l'admirateur de Jack Kerouac, Allen Ginsberg et Arthur Rimbaud reçoit un Prix Nobel de littérature logique mais décrié. Dans son discours enregistré, il livre des clés sur son importance contemporaine.

"Les chansons sont vivantes parmi les vivants. Je retourne toujours vers Homère et dis : 'Chante en moi vieille muse, et à travers moi, raconte l’histoire'." Bob Dylan, dans son discours d'acceptation du Nobel de littérature

Un peu plus tard, Bob Dylan s'amuse avec Martin Scorsese pour vendre à Netflix un documentaire largement bidonné sur sa tournée de 1975, la fameuse Rolling Thunder Revue et il revient enfin aux chansons originales en 2020, avec Rough And Rowdy Ways, album majeur, acclamé comme tel par la critique.

Là encore, Dylan rend hommage à ses idoles de jeunesse, il se raconte encore un peu plus. À 80 ans, il vient de vendre son catalogue à Universal Music pour plusieurs centaines de millions, mais ne veut toujours pas se muséifier.