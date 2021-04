Avec son premier album, "Phoenix", la Québécoise Charlotte Cardin en quête de libération

À 25 ans, la Québécoise Charlotte Cardin a déjà fait parler d'elle avec sa voix impressionnante, quelques titres très diffusés en radio, et sort vendredi son premier album, "Phoenix". Et si elle a mis un peu de temps à le sortir, c'est parce qu'elle avait beaucoup à dire et à écrire.

Charlotte Cardin l'explique très bien quand elle parle de ce premier disque, toujours un pas important dans la carrière d'une jeune artiste : "Il y a beaucoup de déception et de tristesse dans cet album mais il est pour moi très libérateur, à plein de niveaux".

Sa libération, ou sa renaissance, d'où le titre Phoenix de l'album, la jeune Montréalaise, ancienne lauréate de l'émission-phare La Voix, a su la gagner à force de travail. Il y a dans son chant une puissance renversante mais elle l'avoue : il a fallu se faire violence pour sortir ce disque. "J'ai vraiment, quelque part, sous-estimé le temps que ça allait me prendre d'écrire un album, avoue-t-elle. En fait, je vivais des trucs, j'attendais un peu que l'inspiration me tombe dessus de façon magique et là j'écrivais une chanson... Et pour écrire un disque, c'est un exercice très différent".

"J'ai carrément réappris à écrire, d'une certaine façon." Charlotte Cardin, à franceinfo

La francophone chante en anglais, sauf un titre, le dernier de l'album. Une manière de se protéger, un peu, de certains sujets qu'elle aborde : déception amoureuse, relation toxique, harcèlement... L'ancienne mannequin s'est beaucoup investie dans ses textes et au Québec comme en France, elle participe à la libération de la parole dans l'industrie musicale. "Plus je vieillis, plus je remarque que certaines situations ne sont pas normales, explique-t-elle aujourd'hui. Moi j'ai vécu plein de situations très inconfortables et il faut se battre".

"Certains comportements ont été banalisés parce que ça concernait une industrie particulière, médiatique, et c'est très important d'en parler aujourd'hui." Charlotte Cardin, à franceinfo

Et tout est prêt, ici en France, pour que Charlotte Cardin déploie sa voix, belle et forte.

Le premier album de la Québécoise Charlotte Cardin, ou l'envol d'une artiste déjà confirmée chez elle | La chronique de Yann Bertrand écouter

Charlotte Cardin, Phoenix (Parlophone). Album disponible.