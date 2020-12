Le 2 décembre 1983, Michaël Jackson sortait "Thriller"

Avec le clip "Thriller", Michaël Jackson va se métamorphoser en monstre de la pop et transformer la musique en industrie. Le 2 décembre 1983, le clip de 14 minutes sort avec 1 million d'euros de budget, du jamais-vu. Michael Jackson veut frapper fort et faire oublier l'enfant prodige des Jackson Five. L'album Thriller est un concentré de tubes, comme "Billie Jean".



66 millions de disques vendus



"Au départ, le rôle de "Thriller", c'est de relancer les ventes de l'album et ça a fonctionné, puisqu'à partir du moment où le clip est sorti les ventes de l'album sont remontées en flèche, il est revenu numéro 1 et aujourd'hui ça fait partie des albums les plus vendus de tous les temps", explique Emilie Mazoyer, journaliste. Au total, 66 millions de disques sont vendus. En France, "Thriller" aussi est un événement. Le clip est diffusé trois semaines après sa sortie américaine dans l'émission de Michel Drucker, Champs-Élysées.

