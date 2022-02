Pionnier du grunge, le musicien américain Mark Lanegan est mort à 57 ans

Il fut l'ami de la légende du grunge Kurt Cobain et était lui-même considéré comme un pionnier de ce courant né à Seattle : le musicien américain Mark Lanegan est mort mardi 22 février chez lui en Irlande, à 57 ans, ont annoncé ses proches sur Twitter.

"Notre ami bien-aimé Mark Lanegan est décédé ce matin à son domicile à Killarney, en Irlande. Chanteur, auteur-compositeur et musicien adoré, il avait 57 ans et laisse derrière lui sa femme Shelley" Brien, est-il écrit sur le propre compte Twitter du disparu, précisant qu'"aucune autre information ne sera disponible" pour le moment par "respect pour l'intimité familiale".

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy