David Gilmour dévoile une nouvelle chanson et un nouveau clip en direct sur YouTube

L'ancien guitariste et chanteur de Pink Floyd a présenté vendredi après-midi, à l'occasion d'un livestream, le clip de sa nouvelle chanson "Yes, I Have Ghosts", déjà dévoilée en version audio la veille.

Son dernier album solo en date, Rattle that Lack, est sorti il y a presque cinq ans. Depuis, David Gilmour a sorti un Live à Pompéi en CD et DVD (2017), vendu sa collection de 120 guitares (2019) pour soutenir une organisation de défense de l'environnement, essuyé des accusations de son ancien complice de Pink Floyd Roger Waters et enfin, joué en live streaming en famille en confinement.



Vendredi 3 juillet peu après 18h15, le chanteur et guitariste de 74 ans a dévoilé dans un livestream le clip d'une nouvelle chanson, I Have Ghosts. Un titre séduisant et propice à la rêverie, orchestré avec des cordes, des chœurs, la harpe et la voix de sa fille Romany Gilmour, invitée sur le titre.



Le clip de la chanson doit être diffusé en direct sur YouTube. Gilmour en avait posté la version audio la veille, 2 juillet, avec en vignette une photo qui pourrait illustrer aisément un futur album... Le titre Yes, I Have Ghosts avait été présenté sur YouTube au printemps à l'occasion d'un live stream familial de David Gilmour et de Polly Samson, son épouse, auteure de la nouvelle A Theater for Dreamers qu'elle lisait durant la session (on voit la jeune Romany Gilmour chanter sans parole, à la harpe, au début du live du 9 mai 2020).



La chanson est disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis vendredi.