Pete Townshend, The Who : "Nous avons tracé une ligne entre les générations"

Plus de 50 ans de carrière, des frasques entrés dans la mythologie du rock, le son d'une génération. Treize ans après, The Who reviennent avec un nouvel album, "WHO". Le guitariste légendaire Pete Townshend se confie.

Qu'on se le dise, Pete Townshend n'a rien perdu de son humour pince sans rire : "Pendant 20 ans, Roger (Daltrey) et moi n’avons cessé de dire que nous vieillissions… Aujourd’hui on approche les 80 ans et il faut se rendre à l’évidence : nous sommes vieux !"

À 74 ans, il a écrit de nouveaux morceaux, encore, taillés pour la voix de son compère Roger Daltrey. Treize ans après le dernier album, et alors que les Who ne s'apercevaient désormais plus que sur scène, les deux survivants ont remis le couvert.

Pete Townshend : "Nous nous étions probablement habitués à l’idée de ne plus jamais faire d’album…" --'-- --'--

Icônes du rock, les Who surprennent encore à plusieurs reprises. Vivants, engagés, ensemble. Les titres parlent d'aujourd'hui, du temps qui passe, de divers sujets de société, preuve de leur acuité intacte.

Je ne pense pas que les Who existent autrement que comme une marque historique, alors j’ai cherché un moyen d’écrire des chansons, simplementPete Townshend, The Who

Pete Townshend partage les combats de la nouvelle génération, la sienne ne l'intéresse que très peu. De sa relation, qui a toujours été disons compliquée, avec Roger Daltrey, il dit aujourd'hui qu'elle se rapproche de celle entre Bernie Taupin et Elton John : "C’est mieux pour tout le monde si j’endosse le rôle du songwriter, et lui celui du chanteur". Les Who, toujours révolutionnaires ? Réponse : "Notre musique était représentative de ça, même si je pense que Roger Daltrey vote conservateur (rires)". Décidément on ne se refait pas.

The Who, WHO (Polydor). Album disponible le 6 décembre.