"Paris Saccagé" : Pierre Perret critique Paris et sa mairie dans sa dernière chanson

Sur un air d'accordéon, le chanteur, dans sa chanson "Paris saccagé", dénonce la saleté de la capitale. Le clip du titre, où on voit l'artiste sur un vélo déambuler devant des images de la ville, a été vu plus d'un million de fois sur YouTube.

Un titre qui tombe à pic. La chanson "Paris saccagé" de Pierre Perret est apparu dimanche 19 mars sur YouTube et compile déjà plus d'un million de vues. Ce titre, qui dénonce la saleté de la capitale et l'inaction de la mairie, a surgi alors que les rues parisiennes sont jonchées de poubelles, d'ordures, parfois incendiées, lors des soirées de manifestations contre la réforme des retraites.

Voici quelques extraits de ce titre qui fait polémique pour ses propos parfois insultants, entonnés sur un air d'accordéon : "Pauvre Paris devenue si cracra / On sait bien qui t'a fait ça / C'est les crânes de piafs dégourdis / Qui bouffent des graines à la mairie", "Dans Paris, Paris dégoûtant / seuls les rats sont contents / ils savent qu’ici les véganes pas idiots / les nourrissent qu’avec du bio", "les déjections qui fleurissent les trottoirs / décorent ce grand dépotoir".

Le chanteur de 88 ans est revenu sur ce succès inattendu. "Ce qui m’amuse, c’est que j’entends tout : 'Oh il tourne au vieux con, !' Au Vieux, c’est sûr. Au con, j’en sais rien. Si c’est tourner au vieux con, bah voilà : je suis un vieux con", a-t-il réagi à BFMTV. Ce titre n'a toutefois pas été écrit en réponse aux récents événements, mais il y a quatre ans. Il a même repoussé l'enregistrement de sa chanson après les municipales, pour ne pas viser Anne Hidalgo, avance la chaîne d'information en continu.