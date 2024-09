Paris 2024 : "Parade", l'hymne des Jeux olympiques, sortira sur les plateformes de streaming dans la nuit de jeudi à vendredi

Vous l'avez forcément entendu cet été. Parade, l'hymne des Jeux olympiques de Paris 2024, va sortir sur les plateformes de streaming vendredi 13 septembre à minuit, a annoncé Thierry Reboul, le directeur des cérémonies de Paris 2024, dans un entretien accordé à Ouest-France, mardi 10 septembre. Le morceau sera disponible notamment sur Spotify, Deezer et Apple Music dans une version intégrale de 11 minutes et dans une version condensée de 5 minutes 40, telle qu'elle a été jouée à Marseille pour l'arrivée de la flamme le 8 mai 2024.

Le titre, composé par Victor Le Masne, mêle pop, orchestre symphonique, choeurs et boucles électro typiques de la French Touch. "C’est une grande joie que cette aventure musicale continue au-delà des Jeux. Ce qu’est devenu 'Parade' m’a complètement dépassé. On a vécu et on a rêvé avec ce morceau", a-t-il expliqué à Ouest-France.