Une spectatrice remplace au pied levé un soliste en plein concert : "Quand j'ai commencé à déchiffrer la partition, je faisais une erreur par mesure"

Adèle Charvet, une chanteuse lyrique qui avait prévu d'assister en tant que simple spectatrice à un concert à Radio France, s'est retrouvée à remplacer le contre-ténor, qui était malade.

Adèle Charvet, une chanteuse lyrique présente dans le public lors d'un concert donné à l'Auditorium de Radio France mardi 1er octobre, a remplacé au pied levé le contre-ténor pendant le concert, qui était souffrant. Elle raconte sa soirée à franceinfo : "J'étais tranquillement dans le public, explique-t-elle, je croise la régisseuse de la salle et je lui demande si tout va bien, un peu par politesse. Elle me répond que non, pas du tout, ça va très mal, le contre-ténor ne peut plus chanter une note."

On lui demande donc de vite filer en coulisses pour aller chanter le Messie d'Haendel, en urgence, à sa place. La mezzo-soprano remplace donc le sud-coréen David DQ Lee, quasiment sans échauffement.

Je n'avais jamais chanté ni même travaillé cette œuvre, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir, mais j'y suis allée, en tenue de jour et pas du tout en tenue de concert.Adèle Charvetà franceinfo

Le problème, c'est qu'elle ne connaît pas du tout la partition. "J'ai eu un instant de panique parce qu'avec le coup de stress, quand j'ai commencé à déchiffrer la partition, je faisais une erreur par mesure. Là je me suis dit que j'allais jamais y arriver, mais je me suis reconcentrée." L'entracte a simplement été un peu rallongé.

"L'adrénaline, le soutien du public et les musiciens de l'orchestre m'ont portée et m'ont sauvée, je crois", sourit-elle. Ce concert sera diffusé le 5 novembre sur France Musique.