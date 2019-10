Richard Brunel succédera à Serge Dorny à la tête de l'Opéra de Lyon

L'actuel directeur du Centre dramatique national de Valence, Richard Brunel, a été nommé mardi à la tête de l'Opéra de Lyon après le départ de Serge Dorny, en septembre 2021.

Richard Brunel a été nommé ce mardi 22 octobre à la tête de l'Opéra de Lyon à compter de septembre 2021, après le départ de l'emblématique Serge Dorny. Sa candidature avait été proposée plus tôt dans la journée par les collectivités lyonnaises et le ministre de la Culture, Franck Riester, n'a pas tardé à l'entériner en début de soirée.

"De nouveaux processus de création" à l'Opéra de Lyon

"Richard Brunel traduit la même innovation que celle du recrutement de Serge Dorny en 2003", souligne le maire de Lyon Gérard Collomb dans un communiqué. L'Opéra National de Lyon est l'un des plus réputés de France et a reçu ces dernières années plusieurs distinctions européennes.

"Très heureux" de cette proposition, Richard Brunel, 47 ans, a fait de la Comédie de Valence un centre bouillonnant de création et une pépinière de jeunes talents. Dans son projet, il prévoit d'explorer "de nouveaux processus de création qui permettront aux compositeurs, chefs d'orchestre, metteurs en scène et chorégraphes de la nouvelle génération de faire oeuvre à Lyon aux côtés des grands noms d'aujourd'hui". "Il portera une grande attention à la jeunesse, à la diversité et à l'accessibilité de tous les publics à l'Opéra de Lyon, en dialogue permanent avec la cité", ajoute le communiqué.

Un metteur en scène issu du théâtre

Après une formation d'acteur à la Comédie de Saint-Étienne, ville où il a grandi, Richard Brunel se forme à la mise en scène au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris auprès de Robert Wilson, Krystian Lupa, Peter Stein et Patrice Chéreau.

Il se lance dans l'opéra en 2005, justement à l'Opéra de Lyon. Depuis, il enchaîne les productions d'oeuvres du répertoire et de créations en France et en Europe, comme, dernièrement, Le Cercle de craie de Zemlinsky à l'Opéra de Lyon. Directeur de la Comédie de Valence depuis 2010, son mandat se termine fin 2019.

De son côté, Serge Dorny, 57 ans, prendra les rênes du Bayerische Staatsoper de Munich en septembre 2021. Franck Riester a salué son "engagement absolu" au service du rayonnement de l'art lyrique.