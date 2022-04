Résultats présidentielle 2022 : qui est Farrah El-Dibany, la mezzo-soprano qui a interprété la "Marseillaise" au Champ-de-Mars ?

Elle a eu l'honneur de conclure le discours d'Emmanuel Macron, président fraîchement réélu, après le discours prononcé au Champ-de-Mars. La mezzo-soprano égyptienne Farrah El-Dibany a entonné la Marseillaise, dimanche 24 avril, en point final de l'allocution du locataire de l'Elysée. Ce dernier était arrivé sur ce lieu emblématique parisien, où trône la Tour Eiffel, sur fond d'Ode à la joie de la 9e symphonie de Beethoven, l'hymne européen.

Née à Alexandrie, Farrah El-Dibany est la première chanteuse lyrique égyptienne et arabe à avoir intégré l'académie de l'Opéra de Paris (en 2016), expliquait Radio France il y a trois ans. "Quand on chante de l'opéra, il faut attaquer la note et non venir par en dessous. Pour la musique orientale et même la musique pop par contre, on commence souvent en dessous et on fait comme un portamento [glissement d'une hauteur de note à une autre] inversé", expliquait-elle alors. "Ce n'était pas facile de changer ça car cela me vient naturellement. Quand je chante avec beaucoup d’émotion cela revient de temps en temps, mais légèrement."

Farrah El Dibany dans le rôle de Carmen dans une adaptation à Rheinsberg (Allemagne), le 1er août 2017. (BERND SETTNIK / DPA VIA AFP)

En juin 2019, au Hall de la Chanson à Paris, elle avait également incarné la chanteuse Dalida, sa compatriote, lors d'un récital de chanson française. La même année, elle a également remporté le "Prix lyrique de l'AROP" de la meilleure chanteuse d'opéra. L'artiste avait interprété un extrait de Carmen de Georges Bizet lors de la remise de prix, un personnage qu'elle a souvent interprété sur scène, au point, dit-elle dans un blog du Monde, d'être "en extase" quand elle chante ce rôle. En mars dernier, Farrah El-Dibany a également été décorée de la médaille de l'ordre des arts et des lettres par l'ambassadeur de France en Egypte, Marc Baréty.