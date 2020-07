Lot : le théâtre et l’opéra attirent malgré la crise sanitaire

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ne restreint pas pour autant l’offre culturelle. Dans le lot, le festival d’art lyrique à Saint-Céré va démarrer après que celui de théâtre à Figeac a rencontré un franc succès. "Nous avons mis en ordre toutes les mesures gouvernementales. Les spectateurs sont venus en confiance, nombreux et heureux de retrouver les artistes sur le plateau", raconte Véronique Do, directrice générale du ScénOgraph de Figeac et Saint-Céré.

Des représentations adaptées

Le festival peut en partie se tenir grâce aux aides de l’État qui a transmis de nombreuses subventions. Pour autant, l’édition 2020 de ce festival sera forcément un peu modifiée. "Cette année particulière, nous n’aurons pas d’opéra. Pas d’orchestre, pas de choeur, ce sont des conditions sanitaires qui sont trop difficiles à assurer pour de nombreux artistes donc cette année, uniquement de petites formations", décrit Véronique Do.

