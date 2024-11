Le ténor samoan, Pene Pati invite son public à partager son histoire avec son album "Nessun Dorma"

Avec son physique de rugbyman, sport qu'il a pratiqué dans sa jeunesse, Pene Pati imprime sa présence sur les différentes scènes d'opéras du monde. Mais au-delà de son charisme, c'est surtout sa prouesse vocale qui impressionne les mélomanes.

À 38 ans, le ténor samoan s'évertue à partager le don dont la nature l'a doté : une voix puissante et émouvante qui marque à jamais son public. Pene Pati est cet artiste qui extraie une émotion pure d'un texte avec une indéniable générosité.

Après un premier album d'airs italiens et français, paru en 2022, il revient avec un deuxième disque, Nessun Dorma (Warner Classics), d'une grande diversité. Comment a-t-il sélectionné ses morceaux ? "C'est toujours une affaire délicate de constituer un programme qui raconte votre parcours d'interprète, reflète votre développement musical et votre trajectoire vocale et, en même temps, mette en avant vos atouts actuels", confie le ténor. Il s'est donc attaché à restituer son "amour de l'art du récit et des émotions qu'il est capable de susciter".

L'histoire de Pene Pati ressemble à un conte de fées, agrémentée d'une grande force de travail et de détermination. Né en 1987 dans la République des îles Samoa, il émigre avec sa famille deux ans plus tard à Māngere, banlieue d'Auckland (Nouvelle-Zélande), où il commence à chanter dans une chorale locale. C'est ensuite grâce à YouTube qu'il découvre l'opéra et sa vocation. Le jeune Pene est subjugué par le ténor italien Luciano Pavarotti. Il décide d'apprendre à chanter comme son modèle en l'étudiant sur le réseau social, en décortiquant toutes les vidéos.

Le ténor qui prend de l'envergure

Très vite repéré notamment par la soprano d'origine maorie Kiri Te Kanawa, le futur belcantiste ne cesse depuis de prendre de l'envergure. Il commence par enchanter la Nouvelle-Zélande, avec son frère Amitai, ténor également, et Moses Mackay, leur cousin baryton, en 2015 avec un album de chants traditionnels et d'airs d'opéra. Avant de conquérir le monde.

Le public français l'a découvert en 2021. Succès immédiat. Cette année, il a tenu le rôle-titre de Faust à l'Opéra Bastille. Dans son nouvel album, il intègre un enregistrement inédit du Faust de Charles Gounod, Et toi, malheureux Faust... C'est l'enfer qui t'envoie. Dix-huit titres jalonnent cet album, comme autant d'invitations à pénétrer l'univers de l'artiste. "Nombre de ces airs sont tirés de rôles qui font partie de mon répertoire actuel, quelques-uns renvoient à de futurs rôles, mais tous racontent une histoire que j'avais envie de partager avec vous", précise Pene Pati dans sa note d'intention.

Nessun Dorma, tiré de Turandot de Puccini, explore les répertoires français et italien avec une rare finesse. Lumineux.

"Nessun Dorma", Pene Pati, Warner Classics, 16,99 euros