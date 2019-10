La star internationale de l'opéra Jessye Norman est morte à 74 ans

Cette soprano avait marqué les esprits en France en chantant "La Marseillaise" en 1989 pour le bicentenaire de la révolution.

L'opéra new-yorkais du Met a salué une artiste dont le "souvenir vivra à jamais". La cantatrice américaine Jessye Norman, soprano dont la voix à la fois sombre et majestueuse avait conquis les publics du monde entier, est morte lundi 30 septembre à New York à 74 ans des suites d'une septicémie, a fait savoir sa famille.

Née le 15 septembre 1945 à Augusta, dans un Etat de Géorgie alors soumis à la ségrégation, Jessye Norman rencontre le succès en s'installant en Europe à la fin des années 1960. Avec son timbre sombre et pulpeux, elle s'impose comme l'une des sopranos dramatiques les plus reconnues, en particulier pour ses interprétations de Wagner.

Devenue une véritable icône, la cantatrice avait marqué les esprits en France en chantant La Marseillaise en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution.

Au cours de sa carrière, Jessye Norman a remporté cinq Grammys, dont un récompensant l'ensemble de sa carrière en 2006.

Engagée pour les plus défavorisés

"La beauté et le pouvoir, la singularité de la voix de Jessye Norman: je ne me souviens pas d'autre chose de semblable", déclarait en 2014 la Prix Nobel de littérature Toni Morrison, elle-même morte en août dernier, lors d'une soirée d'hommage à Jessye Norman.

Je dois dire que parfois lorsque j'entends votre voix, cela me brise le coeur. Mais à chaque fois, lorsque j'entends votre voix, cela soigne mon âme.Toni Morrison, prix Nobel de littérature

Femme de convictions engagée pour les artistes des milieux défavorisés, la cantatrice avait également fondé dans sa ville natale d'Augusta la Jessye Norman School of the Arts, une école gratuite pour les plus démunis.