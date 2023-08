La soprano Renata Scotto, célèbre figure de l'opéra en Italie, est morte à 89 ans

La soprano lyrique italienne a ravi les mélomanes dans plus de 45 rôles. De Puccini à Donizetti, elle reste une Violetta inoubliable de la "Traviata" de Verdi. Elle était "l’une des plus grandes chanteuses d’opéra de tous les temps", a salué Placido Domingo.

"L'Italie perd une voix légendaire", titre le quotidien italien La Repubblica, tandis que l'agence de presse nationale transalpine Ansa parle de "la dernière divine de l'art lyrique" : la célèbre soprano lyrique italienne Renata Scotto est décédée à l'âge de 89 ans, a annoncé mercredi le maire de la ville de Savone, où la chanteuse est née, dans un message sur Facebook. "Une chanteuse unique, une grande musicienne, une grande artiste, une grande femme est morte. Cultivée, raffinée, généreuse, simple", a écrit Marco Russo sur son compte Facebook. La chanteuse est morte dans sa maison de New York, aux Etats-Unis.

300 représentations au Met

Née le 24 février 1934 à Savone, dans le nord-ouest de l'Italie, elle étudie le chant à Milan et débute en 1952 sa carrière dans sa ville natale dans La Traviata de Giuseppe Verdi. Au cours de sa longue carrière elle a chanté dans les plus grands opéras du monde entier, de La Scala de Milan au Royal Opera House de Londres en passant par le Metropolitan Opera de New York où elle s’est produite plus de 300 fois dans plus de 25 rôles. Sa voix a sublimé notamment le grand répertoire du bel canto, tel des Donizetti, Puccini et bien d'autres.

Transmission

"J'ai le cœur brisé par la mort de Renata Scotto, l'une des plus grandes chanteuses d'opéra de tous les temps, enseignante dédiée aux jeunes chanteurs", a écrit le célèbre ténor Placido Domingo sur X, ex-Twitter.

Après la fin de sa carrière sur scène au début des années 2000, Renata Scotto s'est reconvertie en metteuse en scène. Elle se consacrait également à l’enseignement de son art, notamment à l’Académie nationale Sainte-Cécile de Rome et à la Juilliard School de New York.