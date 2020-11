Festival lyrique d'Aix-en-Provence : un programme "exceptionnel" pour l'édition 2021

Après une édition annulée à cause de la pandémie, le festival met les bouchées doubles. Huit productions sont au programme pour 2021, contre cinq à six habituellement.

Le prestigieux festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence entend revenir en force en 2021 après l'annulation cet été pour cause de pandémie, proposant des monuments du répertoire comme Tristan et Isolde de Wagner, mais aussi deux créations mondiales : Innocence et L'Apocalypse arabe. L'édition 2021 (30 juin-25 juillet) fait la part belle aux femmes avec pas moins de 13 artistes (hors chanteuses), de la compositrice Kaija Saariaho à la metteure en scène Lotte de Beer, en passant par la poétesse Etel Adnan ou la cheffe d'orchestre Susanna Mälkki.

"Malgré les incertitudes, le Festival souhaite dévoiler dès aujourd'hui les nouvelles productions d'opéra de l'édition 2021" qu'il veut "exceptionnelle", a commenté le directeur de la manifestation Pierre Audi dans un communiqué. Loin de réduire la voilure, le festival met les bouchées doubles avec huit productions contre cinq à six habituellement. Le monumental Tristan et Isolde de Richard Wagner, présenté pour la première fois à Aix-en-Provence, sera mis en scène par l'Australien Simon Stone, dirigé par le chef d'orchestre britannique Simon Rattle et porté par deux des plus grands chanteurs wagnériens actuellement, Stuart Skelton et Nina Stemme. La Néerlandaise Lotte de Beer s'emparera du populaire opéra bouffe Les Noces de Figaro de Mozart.

Deux créations mondiales

Initialement prévu en 2020, l'opéra russe Le Coq d'or de Rimski-Korsakov est maintenu en 2021, avec une mise en scène de l'Australien Barrie Kosky qui revisite souvent les classiques de manière iconoclaste. Barrie Kosky va également monter Falstaff, le dernier opéra écrit par Verdi, inspiré d'un personnage de Shakespeare.

Parmi les créations mondiales figure L'Apocalypse arabe, inspiré d'un recueil poèmes du même nom de la Libano-Américaine Etel Adnan. Pierre Audi, qui est franco-libanais, va signer la mise en scène et le compositeur israélo-palestinien Samir Odeh-Tamimi, la musique.

La deuxième création mondiale était celle prévue pour 2020, Innocence, de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho, sur des fantômes du passé qui viennent hanter un banquet de mariage. Et en première française, le festival proposera l'opéra Woman at point zero, créé en 2017 et basé sur un roman de l'écrivaine et grande féministe égyptienne Nawal el Saadawi, à propos d'une femme qui raconte sa vie la veille de son exécution. L'oeuvre a été créée par Bushra el-Turk et mise en scène par Laila Soliman.