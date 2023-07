En Alsace, le festival de la Voix des Forges réunit des chanteurs professionnels et amateurs pour une grande fête populaire autour de l'opéra

Le festival lyrique alsacien se clôture en beauté ce weekend autour de l'opéra d’Offenbach "La Grande-duchesse de Gerolstein". Un tout nouveau concept qui rassemble sur la scène des artistes à la renommée internationale accompagnés d'un chœur de chanteurs amateurs.

C’est un festival d’opéra qu’on pourrait presque dire de poche, mais qui pour sa quatrième édition devient de plus en plus grand. Le festival La Voix des Forges, ainsi nommé car il se tient dans les forges historiques de Jaegerthal (Bas-Rhin), présente les 15 et 16 juillet 2023 sa toute nouvelle création autour de l'œuvre d’Offenbach La Grande-duchesse de Gerolstein.

France 3 Alsace / O. Stephan / T. Sitter / C. Singer

Un opéra à la campagne

Dès leur arrivée à la forge, les spectateurs sont accueillis chaleureusement par les organisateurs du festival. La représentation affiche complet depuis longtemps car le festival de La voix des Forges est connu pour son esprit festif et convivial. "C'est une animation inhabituelle ici", se réjouit une spectatrice. "Quand il se passe quelque chose dans la campagne, il faut y aller", sourit un autre spectateur.

Sur la scène comme dans la salle, le spectacle se joue avec le public qui est invité à chanter en chœur avec les artistes un joyeux anniversaire à la duchesse de Gerolstein. Chaussée de Converse jaunes et vêtue d'une robe bleue pétant, La grande-duchesse de Gerolstein, interprétée par la mezzo-soprano Pauline Sabatier, savoure son plaisir et entonne les airs d'Offenbach.

Depuis sa création en 2019, les programmateurs de ce festival ont à cœur de fédérer un nouveau public "J'ai le sentiment que La Voix des Forges est en train de résonner dans cette vallée, mais ça va au-delà de ça, c'est un éveil qui s'opère autour des spectacles", constate Céline Mellon, fondatrice festival.

Un chœur amateur alsacien

Bien qu’il soit encore modeste, le festival de la Voix des Forges franchit cette année une étape. À côté des artistes professionnels, les organisateurs ont convié le chœur amateur de l'Opéra des Industries. Une aventure artistique hors du commun qui provoque des rencontres inattendues entre habitants, bénévoles, jeunes en formation technique, choristes locaux et artistes professionnels. Une sorte de potion magique qui se révèle être une aventure humaine des plus inspirantes.

Chacun peut et est invité à entrer dans la danse, à travers ses compétences, son envie, sa curiosité. L’œuvre devient alors coopérative et locale. L'ambiance conviviale et joyeuse permet aux choristes (complètement débutants pour la plupart) de développer de nouvelles capacités parmi lesquelles la mémoire, la créativité et la confiance en soi tout en luttant contre le stress quotidien."Tous les soirs quand on répétait je n'arrivais pas à m'endormir car on est électrique, ça donne une énergie, c'est génial, je m'amuse", raconte enthousiaste une chanteuse amatrice.

Les choristes de l'Opéra des Industries sur la scène du festival de La Voix des Forges dans l'opéra "La Grande-duchesse de Gerolstein" (France 3 Grand Est)

Côté décors, costumes et conception scénique, le local et l'insertion sont aussi au centre de la démarche créative de l'Opéra des Industries. Tout a été imaginé et fabriqué par une équipe de professionnels qui a fait appel à des intervenants de la région. L'ESAT des Ateliers du Sonnenhof et les apprentis du centre de formation Alsace de l’Union des Industries Métallurgiques et Minières ont réalisé le dispositif scénique animé d’un décor de cubes mobiles."Le but de ce festival est de démocratiser la culture, de rendre plus populaire l'opéra, donc tout a été fait pour que ça soit beaucoup plus accessible", explique la scénographe et costumière, Mathilde Melero.





"La Grande-duchesse de Gerolstein" au festival La Voix des Forges les 15 et 16 juillet 2023.