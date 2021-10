Opéra : Montpellier expérimente des gilets vibrants pour les sourds ou malentendants

Les initiatives se multiplient pour rendre la musique accessible aux sourds et malentendants. À Montpellier, l'Opéra Comédie teste depuis plusieurs années un procédé original qui permet de faire ressentir la musique et les vibrations des sons.

À l'Opéra Comédie de Montpellier (Hérault), les personnes sourdes ou malentendantes peuvent vivre intensément un concert grâce à une invention novatrice : le gilet vibrant. "C'est très immersif. On est vraiment projeté dans le spectacle, on ressent beaucoup de choses", commente Natacha, malentendante.

Un spectacle complet

Des micros placés sur la scène permettent de capter les sons. Mixés, ils repartent sous forme de vibrations jusqu'au gilet du spectateur. "Le son c'est une vibration, mais ça part toujours d'une attaque. Vous avez l'impulsion de l'attaque, et ensuite le son qui se développe. (…) C'est une onde qui se développe, et on amplifie ça à travers les filets ", explique Romain Roux, ingénieur du son. La chansigneuse Delphine Saint-Raymond se charge par ailleurs de retranscrire le texte de La Fontaine, afin que le spectacle soit complet.