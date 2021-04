Olivier Mantei devient le nouveau directeur de la Philharmonie de Paris

Olivier Mantei va succéder à Laurent Bayle, le "père" de la prestigieuse salle de concerts inaugurée en 2015 et devenue depuis une référence dans le monde en termes d'acoustique, de programmation et de projets éducatifs.

Olivier Mantei, actuel directeur de l'Opéra Comique, a été nommé par le président de la République à la tête de la Philharmonie de Paris pour cinq ans, a annoncé le 28 avril le ministère de la Culture. Olivier Mantei, nommé sur proposition de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et en accord avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, prendra ses fonctions le 1er novembre 2021 pour un mandat de cinq ans.

Conjuguer "proximité et excellence"

Personnalité discrète de la scène lyrique et de la musique classique, le Nantais de 56 ans a une solide expérience de direction, des Bouffes du Nord à l'Opéra Comique. "À sa prise de poste à la Philharmonie, Olivier Mantei quittera l'Opéra Comique et n'occupera aucune fonction dans les théâtres des Bouffes du Nord et de l'Athénée dont il est actionnaire", précise le ministère dans un communiqué. Il avait été reconduit en juin 2020 à la tête de l'Opéra Comique, jusqu'en 2023, et devra donc quitter ce poste deux ans plus tôt.

À la tête de l'Opéra Comique, il a remis au goût du jour des oeuvres françaises rares ou jugées démodées et il a commandé des créations, comme récemment l'opéra contemporain L'Inondation, mis en scène par Joël Pommerat. Ce docteur en musicologie a été parmi les candidats malheureux au poste de nouveau directeur de l'Opéra de Paris, le "grand frère" de l'Opéra Comique dans la capitale.

La ministre de la Culture a salué "le travail exceptionnel de Laurent Bayle qui a conçu, mis en oeuvre et piloté les premières années d'existence de cet équipement unique au monde qu'est la Philharmonie de Paris". Olivier Mantei proposera "une politique de programmation ouverte à toutes les esthétiques musicales, pour conjuguer proximité et excellence" et "aura également pour mission de développer l'activité de production et de diffusion à l'international" de l'Orchestre de Paris, l'orchestre résident à la Philharmonie.

#OrchestresAvancés #Démos



☑️ Ils rassemblent des élèves de conservatoires et des enfants issues du dispositif Démos

☑️ 7 orchestres avancés en Île-de-France et en Régions

☑️ 5 nouveaux orchestres, dès septembre 2021



On vous explique tout, ici ▶️ https://t.co/L41Xx2XTGr pic.twitter.com/HCz92P41t3 — Orchestres Démos (@orchestresdemos) April 22, 2021

Il pourra compter sur les projets à succès de l'institution : "Démos", les orchestres gratuits pour enfants en milieu défavorisé; le Musée de la Musique; l'inauguration prévue en septembre de la Philharmonie des Enfants, un espace de jeu et de sensibilisation à la musique. Sans oublier "les évolutions rendues nécessaires par le contexte de la crise sanitaire" du Covid-19.