"On est dans l'expérimentation, dans le questionnement de ces technologies" : un duo de musiciens recrée la voix du rappeur Jay-Z par intelligence artificielle et suscite le débat

L'intelligence artificielle dans la musique ? Un duo franco-américain a publié la semaine dernière un morceau, "Savages", dans lequel on entend très clairement la voix du rappeur Jay-Z, entièrement recréée grâce à un logiciel, et le résultat est bluffant.

C'est à s'y méprendre, l'illusion sonore fonctionne parfaitement. La voix de Jay-Z, son flow mémorable en rythme, et pourtant ce n'est pas lui qui rappe !



Le texte est de Mr J. Medeiros, la production de 20syl. Tous deux forment le duo Alltta, et en bricolant à la fois la voix et le son sur un logiciel d'intelligence artificielle, ils ont créé le titre Savages, il y a un an déjà. "Pour nous, on était vraiment dans l'expérimentation, dans le questionnement de ces technologies, donc il n'était pas question de le sortir commercialement", explique 20syl.

"L'idée n'était vraiment pas de s'approprier l'image de Jay-Z, pour nous il y avait surtout un côté anecdotique pour montrer 'attention, regardez cette technologie, c'est ouf ce qu'on peut faire, ça fait flipper', mais ça s'arrêtait là !" 20syl, du duo Alltta à franceinfo

Mais ils ont fini par poster le morceau la semaine dernière, au milieu des commentaires positifs, d'autres bien plus acerbes. L'ingénieur du son historique de Jay-Z, Young Guru, s'est même alarmé du procédé. "Il y a plus de 4 000 commentaires sous son post Instagram, donc là on a été un peu dépassé", reconnaît 20syl.

De nouveaux modèles économiques possibles

Pourtant, cela fait des années que l'intelligence artificielle bouleverse la musique. Désormais, des internautes peuvent recréer la voix de Kanye West grâce à un logiciel. Et même David Guetta, en concert, a recréé le flow d'Eminem. Semaine après semaine, la technologie s'améliore.

"Ça nous échappe tous, que ce soit dans l'image ou dans le son. Hier, j'ai testé un nouveau modèle de synthèse vocale, et là c'est en un clic !" 20syl, du duo Alltaa à franceinfo

Mais au-delà du débat, pour 20syl, l'avenir n'est peut-être pas si effrayant. "Il y a toujours cette étape où on a tous peur quand une nouvelle technologie arrive, on se dit qu'on va se faire voler notre savoir-faire, et puis après on se l'approprie et ça évolue vers des choses positives", développe-t-il. "Et puis peut-être qu'il y a de nouveaux modèles économiques qui vont se créer sur cette base-là ?" Comme être rétribué pour mettre à disposition sa voix, par exemple.

En attendant, Alltta a réussi à susciter le débat, et leur album attendu le mois prochain, est annoncé comme très différent, et garanti sans intelligence artificielle.