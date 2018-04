Obsèques d'Higelin : "La vie, l'amour, la mort", du Cirque d'hiver au Père-Lachaise

Après un hommage musical au Cirque d'hiver, le chanteur et poète rock Jacques Higelin a été inhumé jeudi après-midi au Père-Lachaise à Paris, devant plus d'un millier de personnes.

Du rire aux larmes. Les adieux à Jacques Higelin ont été à son image, jeudi 12 avril, à Paris. Ils ont commencé par une cérémonie très émouvante au Cirque d’hiver et se sont achevés par un rassemblement public au cimetière du Père-Lachaise. Le chanteur, mort six jours plus tôt à l’âge de 77 ans, a fait le spectacle... Une dernière fois.

Les obsèques du chanteur Jacques Higelin le 12 avril à Paris - un reportage de Yann Bertrand --'-- --'--

Imaginons une messe païenne, où la mort n’est qu’une façon de célébrer l’art et la vie. Le Cirque d’hiver – cher au cœur d’un Higelin qui en fit le théâtre de son triomphe en 1981, notamment – a bel et bien accueilli un spectacle exceptionnel jeudi. "Les Mexicains disent que quand on continue de penser aux morts, ils ne meurent pas vraiment, raconte le chanteur Mathias Malzieu. J'ai l'impression d'assister à un 'Día de muertos' pour Jacques Higelin, aujourd'hui, au Cirque d'hiver. C'était très fort. Ça m'a vraiment traversé, bouleversé."

C'est bizarre à dire, mais en fait il y avait une sorte de magie.Mathias Malzieuà franceinfo

Pendant deux heures, sur la scène de cette salle de spectacle du 11e arrondissement, au centre de laquelle était posé le cercueil, on a entendu des mots – dont ceux enregistrés de Brigitte Fontaine – et des chansons. Daniel Auteuil a lu une lettre de Barbara adressée au chanteur, Jeanne Cherhal a interprété Tombé du ciel et Camille Tiens, j'ai dit tiens. Il y avait encore Catherine Ringer et les trois enfants du chanteur, en maîtres de cérémonie : Arthur, Kên et Izïa. Cette dernière, qui a chanté Irradié est enceinte... Comme un symbole de vie, triste et joyeuse à la fois, dans toute sa démesure.

La joie et les larmes de ses pairs

Mathieu Chedid avait, comme tout le monde, les yeux qui brillent : "Il n'y a pas de mot, c'est toujours délicat de mettre un mot là-dessus, c'est très réducteur, confie l'artiste. Mais, c'était sûrement la plus belle [cérémonie] que j'ai vu dans ma vie et pourtant j'en ai vu quelques-unes, malheureusement, dernièrement, très fortes. Mais, là, il y avait une espèce de joie."

On était encore dans le spectacle, le théâtre, tout ce que Jacques Higelin a réussi à transmettre à ses enfants d'une manière incroyable. Tout cela était réuni comme un moment de grâce.Mathieu Chedidà franceinfo

Jacques Higelin en photo sur la façade du Cirque d’Hiver avant un premier hommage musical pic.twitter.com/AsOoKDix7u — Yann Bertrand (@YannBertrand) 12 avril 2018

Le dernier concert de Jacques Higelin s’est achevé par un tour de piste sous les vivats, le cercueil a été applaudi par la foule. Parmi les nombreux fans venus rendre un dernier hommage au poète rock, il y avait Michel et Pascal. Ils trouvaient en Jacques Higelin "le genre de Serge Gainsbourg avec des chansons un peu spéciales", dit l'un. "C'est vrai qu'il a fait partie de ma vie adolescente, se souvient le second. Si je viens aujourd'hui, c'est une forme d'hommage personnel."

Plus d'un millier de fans au Père-Lachaise

Dans la foulée de la cérémonie au Cirque d'hiver, les portes du cimetière du Père-Lachaise, à deux kilomètres de là, ont laissé passer une foule ahurissante pour les obsèques. Jacques Higelin a été inhumé peu avant 17h. Ultime instant de recueillement pour la famille et les amis d'abord, pour les fans ensuite sous les applaudissements... Ces centaines, ce millier de fans, de curieux, d’amoureux, enceintes portables à bout de bras, ballons dans les cieux, sont venus célébrer "la vie, l'amour, la mort", selon les mots d'Izïa Higelin.

"C'était touchant, émouvant, stimulant, comme il a toujours été, conclut un autre ancien compagnon d’Higelin, CharlÉlie Couture. Mon frère disait de lui que c'était un propulseur. C'est vrai qu'avec son côté pas fini, jamais fini, il tressait des liens très intéressants avec tous ceux qui ne le sont pas non plus, comme nous tous."