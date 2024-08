Oasis : les frères Gallagher alimentent la rumeur autour de la reformation du groupe

Des rumeurs sur le retour à la scène d'Oasis ont toujours existé mais elles n'ont peut-être jamais été aussi fortes que celles qui alimentent actuellement les réseaux sociaux. Quinze ans après sa séparation, le groupe mythique semble même offrir une confirmation aux fans via la publication, dans la nuit de dimanche à lundi 26 août d'une courte vidéo aux allures de rendez-vous. Cette dernière mentionne en effet la date et l'horaire suivants : mardi 27 août, 8 heures.

Le message a été diffusé sur le site officiel et sur le compte Instagram d'Oasis ainsi que sur les pages personnelles de Liam Gallagher et de Noel Gallagher, frères et meneurs du groupe. Et si cette publication peut sembler quelque peu cryptique, d'autres éléments donnent espoir à leurs fans.

En mai dernier, le groupe annonçait une réédition de Definitly Maybe à l'occasion du trentième anniversaire de l'album qui leur a valu le plus de succès. Liam Gallagher a interprété le set complet de l'opus lors d'un concert sur la scène principale du Festival de Reading ce dimanche 25 août en Angleterre. Le chanteur a dédié le tube Half The World Away à son frère aîné, un geste qui laisse présumer la réconciliation des deux membres du groupe après des années de relation tumultueuse.

Ce possible retour du groupe a fait la une du Sunday Times ce dimanche 25 août. "Noel et Liam Gallagher semblent avoir réglé leurs différends et, si la trêve tient, ils donneront de grands concerts à Londres et au Heaton Park de Manchester en 2025", peut-on lire dans le journal. Le Sunday Times a même rapporté une rumeur selon laquelle le stade de Wembley serait réservé pour dix dates.

Le dernier concert d'Oasis remonte à août 2009. Le groupe s'était séparé quelques jours plus tard à Paris alors qu'il devait se produire sur les planches de Rock en Seine. Liam Gallagher y avait notamment brisé la guitare de son frère.

Les deux membres d'Oasis se sont depuis lancés dans de carrières en solo et ont continué à s'écharper sur les réseaux et dans les médias. La reformation du groupe constituerait donc un véritable changement de cap pour la fratrie, mais tout semble possible. Don't Look Back in Anger (ne regarde pas en arrière avec colère), dit l'une de leur plus grande chanson qui figure parmi les titres la réédition à paraître.