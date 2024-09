"My Method Actor" : l'Anglaise Nilüfer Yanya impressionne avec son nouvel album

Intemporel, inclassable, tels sont les deux adjectifs qui viennent immédiatement. En empruntant autant au rock, quasi-grunge, qu'à la soul ou à la pop, Nilüfer Yanya transforme son troisième album, "My Method Actor", en démonstration magnifique. Elle qui ne lâche pas sa guitare a patiemment façonné ses onze chansons avec son complice Will Archer, dans une bulle hermétique, l'un mettant en ondes les textes de l'autre, pour en révéler la beauté.

A l'heure des artistes qui veulent à tout prix garder le contrôle, Nilüfer Yanya a donc testé ce nouveau procédé, mettant de côté ses appréhensions : "Moi, je ne pense pas être une productrice, et ça m’a toujours fait peur d’abandonner le contrôle à une autre personne. Je n’ai produit aucun de mes albums mais j’ai travaillé avec plusieurs producteurs en même temps, ça me donnait l’impression que ça m’appartenait quand même".

Une écriture plus adulte



À quelques mois de ses 30 ans, la jeune Londonienne fait preuve d'une maturité étonnante ; elle se glisse avec aisance dans tous les styles, sa voix suave faisant le travail pour coudre le tout.

Au-delà de sa guitare, sa passion ce sont les textes. Dans l'écrit, elle a toujours lâché tous ses problèmes, jusqu'à devenir celle qu'elle est aujourd'hui : "Peut-être que je suis plus honnête dans mes textes, j’ai plus d’expérience, je peux me retourner sur ma vingtaine pour écrire, je peux maintenant me tourner vers le futur, plutôt que sur le ‘moi’ adolescente".

"Je me suis développée en même temps que ma musique, donc j’apprends petit à petit à être moi, de plus en plus." Nilüfer Yanya à franceinfo



Elle ajoute : "J’imagine que je peux dire que je suis vraiment une adulte et cela change mon regard sur le monde, sur l’avenir, sur ce que je veux faire. Ce disque est un peu comme une transition". Et c'est bien vers elle, aujourd'hui, que se tournent tous les regards.

Le nouvel album de Nilüfer Yanya | La chronique de Yann Bertrand écouter

Nilüfer Yanya, My Method Actor (Ninja Tune). Album disponible.