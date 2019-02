Musique : Thylacine, grande musique pour grands espaces

Le Français Thylacine avait composé son premier album lors d'un voyage dans le Transsibérien, il est cette fois parti plusieurs mois en Amérique du Sud à la recherche de l'inspiration et signe "Roads, Vol. 1", un disque magnifique, aérien et sauvage.

Il faut le goût du voyage, certes, de l'inconnu par moments. Mais William Rezé, alias Thylacine, a surtout la passion de la création.

Il y a quatre ans, il avait passé deux semaines à enregistrer Transsiberian, au casque, dans une cabine du train mythique. Cette fois, il s'est construit un studio mobile dans une caravane et a embarqué pour l'Argentine. Direction : le vide, les hauteurs, le désert, la Cordillère des Andes. "C'était dingue, c'était ce que je recherchais, explique-t-il, c'est-à-dire totalement se perdre dans la création, sans aucune contrainte".

Le but c'est de repartir avec cette caravane ; c'est un projet de vie artistiqueWilliam Rezé, alias Thylacine

Il y a de l'espace partout sur son disque, des rencontres, des voix, de longues lignes droites, des incidents, la chaleur et le froid... Une musique électronique pleine de cette vie de nomade pour "s'éloigner de cette musique synthétique qui [lui] fatiguait les oreilles". Ainsi, sur certains morceaux, il reprend son saxophone, l'instrument avec lequel il a commencé. Et le jeune homme ne compte évidemment pas s'arrêter là : "Ce n'est pas un 'one shot'", jure-t-il.

Roads, Vol. 1 n'est donc que le début. D'autres horizons attendent déjà Thylacine, passionnant créateur-voyageur.

CHRONIQUE | Thylacine, rouler pour créer --'-- --'--

Thylacine, Roads Vol.1 (Intuitive Records). Album disponible. En tournée en France, en concert à Paris le 21 février (la Cigale).